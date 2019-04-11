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    Євро-2019 з боротьби: українки боротимуться відразу в шести з десяти фіналів

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    У півфіналі Тетяна Кіт виграла вражаюче напружену сутичку в молдованки Анастасії Нічіти - Євро-2019 з боротьби: українки боротимуться відразу в шести з десяти фіналів
    У півфіналі Тетяна Кіт виграла вражаюче напружену сутичку в молдованки Анастасії Нічіти
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    У четвер право боротися за золото отримали Лілія Горішна, Тетяна Кіт і Аліна Бережна-Махиня

    Відразу шестеро українок боротимуться за золото на чемпіонаті Європи з боротьби, який триває цими днями в Бухаресті (Румунія). До Оксани Лівач (вагова категорія – до 50 кг), Ірини Гусяк (до 55 кг) і Алли Черкасової (до 68 кг), які свої вирішальні сутички за чемпіонство проведуть сьогодні, 11 квітня, ввечері, додалося ще три борчині.

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    Львів’янка Тетяна Кіт (до 57 кг), яка три роки тому ставала чемпіонкою світу, виграла 14:3 в італійки Франчески Інделікато, здолала 4:3 француженку Матільд-Елен Рів’єр, а в півфіналі пройшла молдованку Анастасію Нічіту при рахунку 6:6 лише за рахунок більш вартісного прийому. В фінальній сутичці Тетяна боротиметься з угоркою Емеші Баркою.

    Втретє в кар’єрі чемпіонкою Європи може стати чемпіонка світу-2013 Аліна Бережна-Махиня (до 72 кг) з Донецька. Груповий турнір українка розпочала з перемоги на туше над росіянкою Татьяною Колесниковою-Морозовою. Правда, другу сутичку туркені Бусе Тосун Аліна програла – 7:11, але у півфінал все ж вийшла. Там була ще одна перемога над румункою Александрою Ніколетою Анґел – 10:2. За золото Бережна-Махиня посперечається з Анною-Кармен Шелль з Німеччини.

    Бронзова призерка торішнього чемпіонату Європи Ілона Прокопевнюк (до 62 кг) програла титулованій болгарці Тайбе Юсейн і завтра спробує поборотися за бронзу крізь сито втішного турніру.  

    Ґарантовано без нагороди із українських борчинь залишаться лише Олена Кремзер (до 65 кг) і Алла Белинська (до 76 кг).

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