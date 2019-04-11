Євро-2019 з боротьби: українки боротимуться відразу в шести з десяти фіналів



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У півфіналі Тетяна Кіт виграла вражаюче напружену сутичку в молдованки Анастасії Нічіти Скрін-шот

У четвер право боротися за золото отримали Лілія Горішна, Тетяна Кіт і Аліна Бережна-Махиня

Відразу шестеро українок боротимуться за золото на чемпіонаті Європи з боротьби, який триває цими днями в Бухаресті (Румунія). До Оксани Лівач (вагова категорія – до 50 кг), Ірини Гусяк (до 55 кг) і Алли Черкасової (до 68 кг), які свої вирішальні сутички за чемпіонство проведуть сьогодні, 11 квітня, ввечері, додалося ще три борчині.

Львів’янка Тетяна Кіт (до 57 кг), яка три роки тому ставала чемпіонкою світу, виграла 14:3 в італійки Франчески Інделікато, здолала 4:3 француженку Матільд-Елен Рів’єр, а в півфіналі пройшла молдованку Анастасію Нічіту при рахунку 6:6 лише за рахунок більш вартісного прийому. В фінальній сутичці Тетяна боротиметься з угоркою Емеші Баркою.

Втретє в кар’єрі чемпіонкою Європи може стати чемпіонка світу-2013 Аліна Бережна-Махиня (до 72 кг) з Донецька. Груповий турнір українка розпочала з перемоги на туше над росіянкою Татьяною Колесниковою-Морозовою. Правда, другу сутичку туркені Бусе Тосун Аліна програла – 7:11, але у півфінал все ж вийшла. Там була ще одна перемога над румункою Александрою Ніколетою Анґел – 10:2. За золото Бережна-Махиня посперечається з Анною-Кармен Шелль з Німеччини.

Бронзова призерка торішнього чемпіонату Європи Ілона Прокопевнюк (до 62 кг) програла титулованій болгарці Тайбе Юсейн і завтра спробує поборотися за бронзу крізь сито втішного турніру.

Ґарантовано без нагороди із українських борчинь залишаться лише Олена Кремзер (до 65 кг) і Алла Белинська (до 76 кг).