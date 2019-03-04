Найсильніша українська борчиня вразила Болгарію технікою (відео)



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Українка Юлія Ткач і олімпійський чемпіон Джордан Барроуз зі США стали переможцями Меморіалу Колова-Петрова Фото з соцмереж

З престижного турніру українські борчині повертаються з повним комплектом нагород

У болгарському місті Русе завершився крупний міжнародний Меморіал з вільної та жіночої боротьби пам'яті Дана Колова і Ніколи Петрова. «Главком» уже повідомляв, що українські вільники повернулися з цих змагань з п'ятьма нагородами. Вдало виступили в Болгарії й жінки, які здобули повний комплект нагород - золото, срібло і бронзу.

Чемпіонка світу-2014, дворазова чемпіонка Європи Юлія Ткач, котра представляє вагову категорію до 62 кг, не просто перемогла, а була визнана найтехнічнішою борчинею турніру.

Свій переможний шлях Юлія почала, достроково (10:0) здолавши полячку Катажину Мадровску. Після того була впевнена перемога над китаянкою На Лу - 7:2. Дворазову чемпіонку Європи Юганну Маттссон зі Швеції Ткач у чвертьфіналі перемогла 5:0.

Ткач (Україна) - Юганна Маттссон (Швеція)

У півфіналі була феєрія в сутичці з дворазовою чемпіонкою Азії Айсулуу Тинибековою з Киргизстану - 11:10!

Ткач (Україна) - Тинибекова (Киргизстан)

Ткач (Україна) - Юсейн (Болгарія)

У фіналі Юлія перемогла чинну чемпіонку Європи і світу Тайбе Юсейн із Болгарії - 4:3.

Ще одна досвідчена борчина Аліна Бережна-Махиня (до 72 кг) виграла срібло. У фіналі вона поступилася 4:6 чинній чемпіонці Європи і світу U23 Бусе Тосун із Туреччини.

Бережна-Махиня (Україна) - Бусе Тусун (Туреччина)

Чинна чемпіонка світу Алла Черкасова (до 68 кг) повертається з Болгарії з бронзою. У півфіналі українка трохи несподівано програла молодій узбечці Бахтіґюль Балтаніязовій - 4:5. Правда, після того Черкасова зібралася і в сутичці за третє місце переконливо здолала литовку Дануте Домікайтіте - 8:1.

Ірина Гусяк, Лілія Горішна і Юлія Хавалджи-Благиня (до 53 кг), Тетяна Кіт (до 57 кг), Олена Кремзер (до 62 кг), Тетяна Ріжко (до 65 кг) та Алла Белінська (до 76 кг) до трійки призерів пробитися не зуміли.





