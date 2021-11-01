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    Ібрагімович забив 400-й м’яч у національних чемпіонатах

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    Златан Ібрагімович і в 40 років продовжує забивати голи - Ібрагімович забив 400-й м’яч у національних чемпіонатах
    Златан Ібрагімович і в 40 років продовжує забивати голи
    Фото з відкритих джерел

    Шведський форвард «Мілана» влучив у кут зі штрафного

    Нападник «Мілана» Златан Ібрагімович у матчі 11-го туру Серії А проти «Роми» забив м’яч, а його команда перемогла – 2:1. Цей гол став ювілейним для шведського бомбардира. Він уже 400 разів засмучував голкіперів команд суперників.

    М'яч, який Златан забив зі штрафного, летів зі швидкістю 101 км/год.

    Свій перший м'яч нападник провів у шведській першості 30 жовтня 1999-го, а 400-й – 31 жовтня 2021-го. Загалом Златан забив 16 м'ячів за «Мальме», 35 – за «Аякс», 23 – за «Ювентус», 57 – за «Інтер», 16 – за «Барселону», 113 – за «ПСЖ», 17 – за «Манчестер Юнайтед», 52 – за «Лос-Анджелес Гелаксі» та 71 – за «Мілан».

    «Мілан» із 31 очком ділить у турнірній таблиці чемпіонату Італії перше місце з «Наполі».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Ібрагімович забив 400-й м’яч у національних чемпіонатах