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    Воротар «Шахтаря» одягнув 20-кілограмовий костюм і заспівав у популярному шоу

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    Воротар «Шахтаря» одягнув 20-кілограмовий костюм і заспівав у популярному шоу
    Фото з відкритих джерел

    Андрій П'ятов вразив пебліку вокальними даними

    Голкіпер донецького «Шазтаря» Андрій П'ятов взяв участь у шоу «Маска». 37-річний воротар вийшов на сцену в образі Грифона і виконав хіт гурту Queen «We will rock you». Вага «обладунків» Андрія становила 20 кг, а заспівав він так, що ніхто не зміг вгадати, хто ховається під образом.

    «Я ніколи не співав. Це абсолютно новий для мене досвід. Але в глибині душі я мріяв потрапити в таке грандіозне шоу, та ще й попрацювати з професіоналами. Ми, футболісти, дуже сором'язливі. Але участь у цьому проекті допомогла мені розкритися», – розповів П'ятов на шоу.

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    Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

    Тим часом «Шахтар» на класі розгромив «Десну».

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Воротар «Шахтаря» одягнув 20-кілограмовий костюм і заспівав у популярному шоу