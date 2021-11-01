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    Мессі розповів про бажання повернутися до «Барселони»

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    Ліонель Мессі хоче працювати у структурі каталонського клубу - Мессі розповів про бажання повернутися до «Барселони»
    Ліонель Мессі хоче працювати у структурі каталонського клубу
    Фото з відкритих джерел

    Аргентинський нападник хоче стати технічним секретарем каталонського клубу

    Капітан збірної Аргентини нападник «Парі Сен-Жермен» Ліонель Мессі замислився, чим займатиметься після завершення кар’єри футболіста. За словами гравця, він хотів би повернутися до «Барселони».

    «Я завжди казав, що хотів би мати змогу допомагати «Барселоні». Хотів би колись стати технічним секретарем. Не знаю, чи це буде в «Барселоні», чи в іншій команді. Якщо буде можливість, хотів би зробити свій внесок у розвиток клубу. Я люблю цей клуб і хочу, щоб він надалі продовжував розвиватися та залишався одним із найкращих у світі», – наводить слова Мессі Sport.es.

    10 серпня Мессі уклав із «ПСЖ» контракт, розрахований на два роки. Угода містить опцію продовження ще на один сезон. 5 серпня «Барселона» оголосила, що не продовжуватиме угоди з аргентинським нападником.

    Після переходу в «Парі Сен-Жермен» Ліонель не забив ще жодного гола за команду в чемпіонаті Франції.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Мессі розповів про бажання повернутися до «Барселони»