Колишній захисник «Динамо» виграв вибори на посаду мера Тбілісі

Кахабер Каладзе обраний на ще один термін

Колишній захисник «Динамо» та збірної Грузії Кахабер Каладе виграв вибори на посаду мера Тбілісі.

За попередніми даними грузинського Центрвиборчкому, Каладзе набрав 55,6% голосів виборців. Найближчий переслідувач – 44,4% голосів.

«Жителі Тбілісі сказали своє слово… Я дуже щасливий. Відчуваю велику відповідальність за те, що ви дали мені повноваження керувати містом вдруге. Зроблю все можливе зі своєю командою», – наводить слова Каладзе «Sputnik Грузія».

Під час кар'єри футболіста Каладзе виступав за тбіліське «Динамо», київське «Динамо», «Мілан». Загалом Каха зіграв 388 матчів на клубному рівні. Також на його рахунку 83 гри у складі національної команди Грузії.