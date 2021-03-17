Столична влада заборонила доступ глядачів на матч «Шахтар» – «Рома»

18 березня «Шахтар» прийме на НСК «Олімпійський» італійську «Рому» в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

Заборона доступу глядачів на футбольні матчі у Києві діятиме «до стабілізації епідемічної ситуації»

Влада Києва заборонила пускати глядачів на футбольні матчі через складну епідситуацію в місті. Заборона стосуватиметься й міжнародних матчів, зокрема завтрашнього поєдинку «Шахтаря» та «Роми».

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, повідомляє пресслужба КМДА.

Заборона діятиме «до стабілізації епідемічної ситуації». Поворозник зазначив, що 18 березня в Києві запланований великий футбольний матч, на який з усієї країни мають приїхати вболівальники. Він наголошує, що таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності, тому влада повинна цього не допустити.

«У столиці ситуація з розповсюдженням хвороби складна. Щодня збільшується кількість хворих, зокрема й тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Багато пацієнтів у важкому стані й потребують кисневої підтримки», — наголошує чиновник.

Зазначимо, 18 березня український «Шахтар» прийме на НСК «Олімпійський» італійську «Рому» в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Інформацію про відсутність глядачів на матчі з «Ромою» вже підтвердила пресслужба «Шахтаря».

Київський міський голова зазначив, що в нинішній ситуації проведення 18 березня в Києві матчу Ліги Європи між донецьким «Шахтарем» і італійською «Ромою» може стати «другим Буковелем».

Також на «Олімпійському» збірна України має провести матчі кваліфікації на Чемпіонат світу 2022 року. 28 березня вона зіграє проти Фінляндії, а 31-го – з Казахстаном.

До слова, у Києві 18 березня можуть посилити карантин.