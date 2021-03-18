Захисник «Шахтаря» підхопив коронавірус перед матчем Ліги Європи

Віктор Корнієнко не зіграє проти італійської «Роми» у матчі-відповіді

Захисник донецького «Шахтаря» Віктор Корнієнко не зможе допомогти своїй команді в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з «Ромою», повідомляє прес-служба «гірників».

Напередодні матчу команда пройшла тестування на коронавірус. Тест Віктора Корнієнко виявився позитивним. Всі інші футболісти здали негативні тести.

Матч «Шахтар» – «Рома» відбудеться сьогодні, 18 березня. Початок – о 20:55 за київським часом. У першій зустрічі український клуб поступився римлянам з рахунком – 0:3.

Гра пройде без глядачів. Влада Києва заборонила пускати вболівальників на футбольні матчі через складну епідситуацію в місті.

Віктор Корнієнко – 22-річний український футболіст. У структурі донецького «Шахтаря» він знаходиться з 2016 року, перейшовши з молодіжної команди ФК «Маріуполь» (тоді клуб називався «Іллічівець). В нинішньому сезоні чемпіонату України він взяв участь в 8 матчах і відзначився результативною передачею.