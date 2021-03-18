  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Захисник «Шахтаря» підхопив коронавірус перед матчем Ліги Європи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Віктор Корнієнко - Захисник «Шахтаря» підхопив коронавірус перед матчем Ліги Європи
    Віктор Корнієнко
    фото з відкритих джерел

    Віктор Корнієнко не зіграє проти італійської «Роми» у матчі-відповіді

    Захисник донецького «Шахтаря» Віктор Корнієнко не зможе допомогти своїй команді в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з «Ромою», повідомляє прес-служба «гірників».

    Напередодні матчу команда пройшла тестування на коронавірус. Тест Віктора Корнієнко виявився позитивним. Всі інші футболісти здали негативні тести.

    Матч «Шахтар» – «Рома» відбудеться сьогодні, 18 березня. Початок – о 20:55 за київським часом. У першій зустрічі український клуб поступився римлянам з рахунком – 0:3.

    Гра пройде без глядачів. Влада Києва заборонила пускати вболівальників на футбольні матчі через складну епідситуацію в місті.

    Віктор Корнієнко – 22-річний український футболіст. У структурі донецького «Шахтаря» він знаходиться з 2016 року, перейшовши з молодіжної команди ФК «Маріуполь» (тоді клуб називався «Іллічівець). В нинішньому сезоні чемпіонату України він взяв участь в 8 матчах і відзначився результативною передачею.

    Читайте також:

    Теги: ФК «Шахтар» Ліга Європи ФК Рома
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies