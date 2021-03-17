Тренер «Шахтаря» Каштру не вірить у дива, але розраховує на реванш

В 1/8 фіналу Ліги Європи «гірникам» треба відіграти три голи

Доки не пролунав фінальний свисток – шанс є завжди. Донецький «Шахтар»2 завершує підготовку до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Роми». На відкритому тренуванні для преси Маркос Антоніо запевнив, що команда зробить все, аби перевернути ситуацію на свою користь після поразки тиждень тому в Римі з рахунком 0:3. А допоможуть їй у цьому два фактори. На трибунах НСК «Олімпійський» все ж будуть присутні вболівальники, хоча їх кількість скоротили до 14 тисяч. А по друге, за останні дні до лазарету римлян окрім Верету, Дзаньоло та Жезуса, потрапили також Мхітарян та Смоллінг.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру розраховує на інші чинники.

«Нам буде складно. Результат першого матчу на користь «Роми». Але футбол – це світ можливостей, і ми будемо намагатися зробити все, що від нас залежить, – розповів Каштру. - Не варто вірити в дива. Я знаю можливості своїх гравців, я вірю в свою роботу. Мене не цікавлять інші думки, бо я сконцентрований на своїй роботі. Нам непереливки. З іншого боку, чому ми не можемо все змінити? Це виклик. І ми спробуємо використати шанс перемогти «Рому». Якщо не вдасться, то ми привітаємо суперників».

Гра «Шахтар» ­– «Рома» пройде в четвер, 18 березня.