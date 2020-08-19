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    «Десна» оголосила місце проведення першого в історії матчу в єврокубках

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    &laquo;Арена Львів&raquo; може вмістити майже 35 тис. глядачів - «Десна» оголосила місце проведення першого в історії матчу в єврокубках
    «Арена Львів» може вмістити майже 35 тис. глядачів
    Світлина - Footboom

    Львівська арена прийматиме матч чернігівської «Десни» в єврокубку

    Чернігівська «Десна» у Львові проведе перший в історії єврокубків поєдинок, повідомляє Telegram-канал «Десни».

    Стадіон «сіверян» в Чернігові не відповідає нормам УЄФА і тому вони були змушені шукати заміну.

    За повідомленням клубу, співробітники вже пройшли навчання на львівському стадіоні під керівництвом представників УЄФА.

    «Перший єврокубковий матч «Десна» проведе у Львові на «Арені Львів». Сьогодні співробітники «Десни» пройшли навчання на львівській арені під керівництвом представників УЄФА», - сказано в заяві клубу.

    Минулого сезону «Десна» фінішувала четвертою в турнірній таблиці чемпіонату України та вперше виступить у єврокубках. Клуб розпочне виступи з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

    Додамо, у першому турі нового сезону Української Прем’єр-ліги «Десна» стартуватиме матчем 22-го серпня проти «Зорі».

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