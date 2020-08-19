«Десна» оголосила місце проведення першого в історії матчу в єврокубках
Львівська арена прийматиме матч чернігівської «Десни» в єврокубку
Чернігівська «Десна» у Львові проведе перший в історії єврокубків поєдинок, повідомляє Telegram-канал «Десни».
Стадіон «сіверян» в Чернігові не відповідає нормам УЄФА і тому вони були змушені шукати заміну.
За повідомленням клубу, співробітники вже пройшли навчання на львівському стадіоні під керівництвом представників УЄФА.
«Перший єврокубковий матч «Десна» проведе у Львові на «Арені Львів». Сьогодні співробітники «Десни» пройшли навчання на львівській арені під керівництвом представників УЄФА», - сказано в заяві клубу.
Минулого сезону «Десна» фінішувала четвертою в турнірній таблиці чемпіонату України та вперше виступить у єврокубках. Клуб розпочне виступи з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Додамо, у першому турі нового сезону Української Прем’єр-ліги «Десна» стартуватиме матчем 22-го серпня проти «Зорі».