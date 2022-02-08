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    День Австрії: медальний залік Олімпіади після змагань 8 лютого

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    Українці поки що без медалей білої Олімпіади - День Австрії: медальний залік Олімпіади після змагань 8 лютого
    Українці поки що без медалей білої Олімпіади
    фото з відкритих джерел

    Швеція очолює рейтинг найуспішніших збірних, але на лідерство зазіхають ще вісім збірних

    Десять комплектів медалей було розіграно на Іграх у Пекіні 8 лютого. Найбільше золотих нагород виграли австрійці. Перемоги гірськолижника Маттіаса Маєра і сноубордиста Бенджаміна Карла дозволили цій збірній піднятися одразу на восьме місце в медальному заліку.

    День запам’ятався кількома рекордами. Світове досягнення встановив американський фігурист Нейтан Чен, який, зрозуміло, виграв коротку програму в чоловіків.

    Легендою спорту стала чешка Естер Ледецка, яка чотири роки тому стала першою, хто виграв Олімпіаду в двох різних дисциплінах, а цього разу повторила досягнення в сноуборді.

    З олімпійським рекордом переміг К’єлд Нойс, який одного разу розвинув швидкість на ковзанах до 93 км/год.

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    Щодо українців, то найближчим до медалі був біатлоніст Дмитро Підручний. В індивідуальній гонці він посів 18 місце, хоча, якби не пустив три кулі в «молоко», то був би щонайменше зі «сріблом».

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    Теги: Олімпіада Дмитро Підручний Естер Ледецка
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    День Австрії: медальний залік Олімпіади після змагань 8 лютого