День Австрії: медальний залік Олімпіади після змагань 8 лютого

Українці поки що без медалей білої Олімпіади

Швеція очолює рейтинг найуспішніших збірних, але на лідерство зазіхають ще вісім збірних

Десять комплектів медалей було розіграно на Іграх у Пекіні 8 лютого. Найбільше золотих нагород виграли австрійці. Перемоги гірськолижника Маттіаса Маєра і сноубордиста Бенджаміна Карла дозволили цій збірній піднятися одразу на восьме місце в медальному заліку.

День запам’ятався кількома рекордами. Світове досягнення встановив американський фігурист Нейтан Чен, який, зрозуміло, виграв коротку програму в чоловіків.

Легендою спорту стала чешка Естер Ледецка, яка чотири роки тому стала першою, хто виграв Олімпіаду в двох різних дисциплінах, а цього разу повторила досягнення в сноуборді.

З олімпійським рекордом переміг К’єлд Нойс, який одного разу розвинув швидкість на ковзанах до 93 км/год.

Щодо українців, то найближчим до медалі був біатлоніст Дмитро Підручний. В індивідуальній гонці він посів 18 місце, хоча, якби не пустив три кулі в «молоко», то був би щонайменше зі «сріблом».