Фетісов: Ми втратили вплив на світовий хокей, нас уже нема кому захищати

Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила не допускати збірні Росії до Олімпіади в Італії

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею та депутат Державної думи РФ В'ячеслав Фетісов вважає, що Росію можна вже не вважати хокейною державою через недопуск на Олімпійські ігри. Про це повідомляє «Главком».

У понеділок, 17 червня, Федерація хокею Франції повідомила, що їхня збірна затверджена як учасник Олімпійських ігор 2026 року замість команди Росії. Раніше Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила не допускати збірні Росії до Ігор в Італії.

«Це неприємна новина, хоч і очікувана. Я не розумію, чого ми чекали досі, адже спортивні начальники нас годували всякими обіцянками. Мене, як і раніше, дратують усі ці обіцянки та очікування якогось дива. Якщо з нами так роблять, значить, ми вже й не дуже хокейна держава. Мабуть, ми втратили вплив на світовий хокей, нас уже нема кому захищати», – сказав Фетісов російським пропагандистам.

Олімпіада пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.