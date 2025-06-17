Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Депутат Держдуми поскаржився, що Росія перестала бути хокейною державою

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Депутат Держдуми поскаржився, що Росія перестала бути хокейною державою
Фетісов: Ми втратили вплив на світовий хокей, нас уже нема кому захищати

Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила не допускати збірні Росії до Олімпіади в Італії

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею та депутат Державної думи РФ В'ячеслав Фетісов вважає, що Росію можна вже не вважати хокейною державою через недопуск на Олімпійські ігри. Про це повідомляє «Главком».

У понеділок, 17 червня, Федерація хокею Франції повідомила, що їхня збірна затверджена як учасник Олімпійських ігор 2026 року замість команди Росії. Раніше Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила не допускати збірні Росії до Ігор в Італії.

«Це неприємна новина, хоч і очікувана. Я не розумію, чого ми чекали досі, адже спортивні начальники нас годували всякими обіцянками. Мене, як і раніше, дратують усі ці обіцянки та очікування якогось дива. Якщо з нами так роблять, значить, ми вже й не дуже хокейна держава. Мабуть, ми втратили вплив на світовий хокей, нас уже нема кому захищати», – сказав Фетісов російським пропагандистам.

Олімпіада пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: хокей Державна Дума росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп так хотів не підставляти Америку під «третю світову», що зараз його країна на порозі війни
Трампу час визначатися
15 червня, 12:02
Диктатор Володимир Путін та президент ПАР Вінсент Маґвенья
Чому Росія нарощує свою присутність в Африці: пояснення розвідки
12 червня, 11:01
Зеленський про спецоперацію «Павутина»: Міф про безпеку РФ зруйновано
Зеленський про спецоперацію «Павутина»: Міф про безпеку РФ зруйновано
2 червня, 20:30
СБУ уразила за день одразу п'ять військових аеродромів РФ (оновлено)
СБУ уразила за день одразу п'ять військових аеродромів РФ (оновлено)
1 червня, 16:24
У Північноморську, де обслуговуються підводні човни, прогримів вибух
У Північноморську, де обслуговуються підводні човни, прогримів вибух
1 червня, 15:11
Детальні плани секретних ядерних об'єктів були у відкритому доступі
Схеми ядерних баз Росії потрапили у відкритий доступ
29 травня, 08:14
Троє чоловіків, пов'язаних з Україною, були звинувачені у підпалі та утримуються під вартою
Росія висміяла підозри у причетності до підпалів квартир прем’єра Британії
26 травня, 19:30
Зенітна ракетна система С-400
ЦПД розкрив масштаби проблем Росії із ракетами до систем протиповітряної оборони
26 травня, 17:33
Сибіга: Україна віддана мирним зусиллям. Україна ніколи не була і не є перешкодою для миру
Україна закликала Євросоюз удвічі знизити граничну ціну на російську нафту
21 травня, 04:02

Новини

Депутат Держдуми поскаржився, що Росія перестала бути хокейною державою
Депутат Держдуми поскаржився, що Росія перестала бути хокейною державою
Старт єврокубків: коли українські клуби дізнаються своїх суперників
Старт єврокубків: коли українські клуби дізнаються своїх суперників
Світовий рекордсмен у стрибках з жердиною відзначив досягнення 12-річного українця
Світовий рекордсмен у стрибках з жердиною відзначив досягнення 12-річного українця
Українські борці здобули 13 нагород на чемпіонаті Європи U17
Українські борці здобули 13 нагород на чемпіонаті Європи U17
Членкиня російського військового клубу виграла чемпіонат Європи з фехтування
Членкиня російського військового клубу виграла чемпіонат Європи з фехтування
Мовний скандал у медіафутболі. Активіст закликав відреагувати омбудсмена Кременя
Мовний скандал у медіафутболі. Активіст закликав відреагувати омбудсмена Кременя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 червня 2025
32K
На Київщині чоловіка вкусила рідкісна отруйна змія
23K
Трамп терміново повертається у Вашингтон із саміту G-7
22K
Президент США втік із саміту G7? Макрон накинувся на Трампа, деталі скандалу
13K
Пєсков назвав можливу дату поновлення перемовин з Україною

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Вчора, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua