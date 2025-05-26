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Росія висміяла підозри у причетності до підпалів квартир прем’єра Британії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Росія висміяла підозри у причетності до підпалів квартир прем’єра Британії
Троє чоловіків, пов'язаних з Україною, були звинувачені у підпалі та утримуються під вартою
фото: Reuters

Пожежі сталися протягом трьох ночей з 8 по 12 травня на півночі Лондона

Кремль у понеділок висміяв повідомлення про те, що Росія може бути причетна до нещодавніх підпалів, пов'язаних з приватним будинком прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, будівлею, де він колись жив, та його колишнім автомобілем. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав такі підозри «безпідставними, необґрунтованими та часто смішними». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Коментарі Пєскова стали відповіддю на повідомлення Financial Times, де з посиланням на неназваних високопосадовців британського уряду йшлося про розслідування британськими службами безпеки можливої причетності Росії до цих нападів.

Пожежі сталися протягом трьох ночей з 8 по 12 травня на півночі Лондона, але, за словами влади, ніхто не постраждав. Троє чоловіків, пов'язаних з Україною, були звинувачені у підпалі та утримуються під вартою без права внесення застави до слухання справи 6 червня. Прокурор заявив, що злочини не мають пояснення, і жоден чиновник публічно не пов'язував їх з Москвою.

Проте, ці підпали відповідають схемі дестабілізації, у якій західні чиновники неодноразово звинувачували Росію та її посередників. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну три роки тому, такі дії спрямовані на підрив підтримки України та розкол в Європі.

Associated Press раніше задокументувало майже 60 інцидентів з 2022 року, у яких європейські уряди, прокурори та розвідувальні служби звинувачували Росію або пов'язані з нею групи у кібератаках, поширенні пропаганди, плануванні вбивств, актах вандалізму, підпалів, саботажу чи шпигунства.

Річард Мур, голова Служби зовнішньої розвідки Великої Британії, минулого року звинуватив Росію у «вражаюче безрозсудній» диверсійній кампанії проти західних союзників України. Також два тижні тому шістьох болгар було засуджено у Лондоні за проведення складної шпигунської операції на користь Росії.

Офіс Стармера у понеділок не коментував ані повідомлення Financial Times, ані заяви Пєскова, перенаправивши запити до Столичної поліції, яка також не надала негайної відповіді.

Відомо, що детективи з боротьби з тероризмом розслідують пожежі, оскільки в інцидентах фігурує прем'єр-міністр. Звинувачення були санкціоновані Відділом боротьби з тероризмом Королівської прокуратури, що відповідає за переслідування злочинів, пов'язаних із державними загрозами.

21-річний громадянин України Роман Лавринович звинувачується за трьома пунктами звинувачення у підпалі з наміром створити загрозу життю. Його співвітчизник, 34-річний Петро Починок, та 26-річний громадянин Румунії, народжений в Україні, Станіслав Карпюк, звинувачуються у змові з метою вчинення підпалу з наміром створити загрозу життю.

Кір Стармер та його родина переїхали з його будинку після обрання у липні минулого року, і зараз проживають в офіційній резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт.

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Теги: росія Велика Британія пожежа

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