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Україна закликала Євросоюз удвічі знизити граничну ціну на російську нафту

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україна закликала Євросоюз удвічі знизити граничну ціну на російську нафту
Сибіга: Україна віддана мирним зусиллям. Україна ніколи не була і не є перешкодою для миру
фото: соцмережі Сибіги

Сибіга вкотре наголосив, що слід посилювати санкційний тиск на Росію

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна запропонувала Євросоюзу обмежити ціну на російську нафту на рівні $30, тобто вдвічі. Як інформує «Главком», про це він заявив під час візиту на Раду міністрів закордонних справ ЄС.

Сибіга підкреслив, що він озвучив виправдану ціну. Також він запевнив, що Україна представила бачення щодо інших санкційних кроків проти РФ.

«Ми зараз на тому етапі, коли спільними зусиллями ми можемо завдати руйнівного удару по економіці Росії, тим самим змусивши їх до миру. Іншим таким болючим для російської економіки напрямком, безумовно, є банківський сектор, включаючи центральний банк. Тому всі ці речі ми проговорили», – розповів міністр. 

Український міністр наголосив, що Україна віддана мирним зусиллям, і що ніколи не була і не є перешкодою для миру. Саме тому, слід посилювати санкції проти РФ, щоб досягти всеосяжного миру для України.

«Тому мені важливо було поінформувати європейських колег про розвиток подій, про поїздку президента Зеленського до Туреччини. Вона відіграла надзвичайно важливу роль в активізації мирних зусиль України і консолідації світової підтримки на нашу користь», – сказав Сибіга.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з главою європейської дипломатії Каєю Каллас.

«Я був радий зустрітися з Каєю Каллас, щоб подякувати їй за запрошення на сьогоднішнє засідання Ради ЄС у закордонних справах та прийом на полях Третьої міністерської зустрічі ЄС-Африканський Союз. Ми продовжуємо працювати над посиленням тиску на Росію. Санкції є ефективним інструментом для зменшення військового бюджету Росії та примушення її до миру», – написав Сибіга.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про запровадження «широкомасштабних санкцій» проти Російської Федерації. 

Обмеження торкнуться сотні обʼєктів у російських військових, енергетичних, фінансових секторах та тих, хто веде інформаційну війну проти України.

Велика Британія та партнери також працюють над посиленням обмеження цін на нафту, що ще більше обмежує критичні доходи від нафти для військової машини Путіна.

До слова, Європейський Союз схвалив новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він спрямований проти майже 200 кораблів «тіньового флоту». 

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила, що нові обмежувальні заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини. «Ми готуємо ще більше санкцій проти Росії. Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь», – каже вона.

Російські війська застосовують проти українських захисників хімічну зброю. З цієї причини проти Росії ввели нові санкції.

Як зазначили в Раді, санкції націлені на війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр і 33-й Центральний науково-дослідний і випробувальний інститут Міністерства оборони РФ.

Таке рішення ухвалили на підставі доповідей Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). ОЗХЗ з'ясувала, що в російській зброї міститься CS (2-хлорбензальмалононітрил).

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Теги: Андрій Сибіга Європейський союз санкції росія

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