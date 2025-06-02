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Зеленський про спецоперацію «Павутина»: Міф про безпеку РФ зруйновано

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський про спецоперацію «Павутина»: Міф про безпеку РФ зруйновано
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Президент: «Україна говорить про те, що ми не збираємось здаватися і не збираємось йти на ультиматуми, але ми не хочемо воювати»

Україна продемонструвала свої спроможності, які свідчать про те, що весь наратив, який поширюють росіяни в Європі, зокрема у Британії та США, про нібито безпеку РФ і її перемогу у війні не працює. Так президент України Володимир Зеленський прокоментував спецоперацію «Павутина» на пресконференції у Вільнюсі, передає кореспондент «Главкома».

«Вони (військові цілі РФ, – «Главком») не в безпеці. Я говорю про військові цілі. Вчора було вражено 40 плюс цілей, військових цілей, носіїв, які б'ють по нас або загрожують ударами, які забрали, повірте, багато життів Україні. І тому я сьогодні бачив настрій дев'ятки плюс інших країн. І всі вважають, що Україна ще раз продемонструвала свою силу, що не все залежить від кількості людей, яких Росія не жаліє і вбиває, своїх же людей, своїх же громадян. Все залежить від волі від правди, від цінностей, від технологій і від допомоги», – зазначив президент.

Зеленський зазначив, що допомога партнерів та їхня єдність є надзвичайно важливими. За його словами, Україна провела операцію – одну сьогодні, іншу напередодні. Також президент підкреслив, що наразі триває кілька операцій, однак бракує необхідного обладнання, тож Україна звертається з проханням про внутрішнє фінансування.

«Це не операції на території руських, це військові цілі на території руських, військові цілі звідки йдуть удари по Україні. Також це військові цілі, на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, до цього була проведена сильна операція. Вона не так була помічена. До цього була бойова операція, одноразова, одночасно 400 дронів били по військовій техніці», – повідомив Зеленський.

Це інша операція, також дронова операція, іншого характеру, так і ін іншого рівня, ніхто не буде сперечатись, тому що та операція готувалась три місяці, десь так, а ця операція їй півтора року. Вона дуже серйозна, тому що вона Російської Федерації.

Президент наголосив, що «Україна говорить про те, що ми не збираємось здаватися і не збираємось йти на ультиматуми, але ми не хочемо воювати».

«Ми не хочемо демонструвати свою силу, ми її демонструємо, тому що ворог не хоче зупинятися. А демонструємо їм їх справедливо по військових цілях, а також демонструємо не тільки руским агресорам, а всім тим нашим союзникам, які були з сильними союзниками, а почали сумніватися. Довіра українцям і віра в Україну повернулась», – зауважив президент.

Як відомо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж $2 млрд. Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

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Також сильний вибух прогримів у російському Північноморську, де обслуговуються підводні човни. За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичного погляду. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

До слова, Osint-аналітик Кріс Біггерс оприлюднив перші супутникові знімки, зроблені після атаки СБУ по військових авіабазах Росії 1 червня.

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Теги: росія СБУ літак Володимир Зеленський

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