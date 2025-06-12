Чому Росія нарощує свою присутність в Африці: пояснення розвідки
Кремль планує закріпити довгострокову присутність російських наративів у системі освіти країн Африки
Російська Федерація формує лояльну до кремля африканську еліту. Держава-агресор нарощує свою присутність на африканському континенті, використовуючи освітні й молодіжні програми як інструмент довгострокового впливу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника ГУР МО України Андрія Юсова.
«Один із ключових напрямів – створення умов для формування лояльної до Москви «африканської еліти». З цією метою РФ послідовно зберігає квоти у своїх вишах для громадян африканських країн за кошти держбюджету. Основні напрями підготовки – сільське господарство, інженерія, педагогіка та медицина», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у провідних університетах Африки планують відкриття курсів російської мови та програм підвищення кваліфікації для викладачів. У перспективі – синхронізація освітніх програм до стандартів РФ.
«За задумом Кремля, це дозволить закріпити довгострокову присутність російських наративів у системі освіти країн континенту. Окрему увагу в РФ приділяють роботі з молоддю через спортивні ініціативи. Африканська освіта й спорт дедалі активніше використовуються державою-агресором як інструменти гібридного впливу з прицілом на формування нового покоління політичних і управлінських еліт, лояльних до Кремля», – додав Юсов.
Нагадаємо, раніше комісар з політичних питань, миру та безпеки Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) Абдуль Фатау Мусах заявив, що «дії України на Донбасі з викорінення російської мови та культури стали проявом геноциду». Це пролунало на полях міністерської конференції Форуму партнерства Росія – Африка в Сочі.
Також до тимчасово окупованої частини України приїхали представники Ефіопії, Танзанії, Малаві, Уганди, Південного Судану, Коморських островів, Екваторіальної Гвінеї, Джибуті, Есватіні, Замбії, Сомалі та Мозамбіку.
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