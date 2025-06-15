Трампу час визначатися

Трамп так хотів не підставляти Америку під «третю світову», що зараз його країна на порозі війни

«Будь-яке рішення Трампа щодо війни – колотиме його власних прихильників»

Трамп так хотів не підставляти Америку під «третю світову», що зараз його країна на порозі війни, в якій одна із сторін заявляє, що у разі потреби може застосувати ядерну зброю, а друга – погрожує її ось-ось випробувати.

Війна між Ізраїлем та Іраном – яскравий приклад некомпетентності зовнішньої політики Трампа, коли пихата самовпевненість у власному таланті домовитися з будь-ким призвела до того, що з лідером США всерйоз ніхто не хоче говорити. Тобто говорити, ще говорять, але кожен робить при цьому своє. Іран збагачує уран, Ізраїль обстрілює Тегеран та не йде з сектору Газа, Росія планує подальшу війну, Китай взагалі ігнорує погрози Трампа, а Україна змушена враховувати обмеження американської допомоги…

Протиборство Ірану та Ізраїлю матиме наслідки і особисто для Трампа. США не зможуть ігнорувати цю війну так, як можуть ігнорувати російсько-українську війну… Хоча би тому, що політичний досвід, численні лобісти та інститут подвійного громадянства дає Ізраїлю набагато більше, ніж Україні впливів на американську політику. Тому Трампу треба буде визначатися.

Але будь-яке рішення Трампа щодо війни – колотиме його власних прихильників. На сьогодні у лавах MAGA вже чути прямі заяви про неприпустимість дій Трампа на Близькому Сході. І це тільки початок.