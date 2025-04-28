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Депутат Держдуми РФ поскаржився на проблеми з патронами у російських біатлоністів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Депутат Держдуми РФ поскаржився на проблеми з патронами у російських біатлоністів
Шипулін: У нас дуже велика проблема із патронами

Шипулін: Ми не маємо гарної логістики, ми не можемо закуповувати патрони, як раніше

Чемпіон світу та бронзовий призер Олімпійських ігор з біатлону, депутат Державної думи РФ Антон Шипулін заявив, що російські спортсмени мають великих труднощів зі стрільбою через погану якість пороху та патронів.

«Я спілкувався зі спортсменами. У нас дуже велика проблема із патронами. Ми не маємо гарної логістики, ми не можемо закуповувати патрони, як раніше, коли ми бігали на міжнародних стартах. Проблема є. Якість пороху, патрона безпосередньо впливає на відсоток влучань», – сказав Шипулін у розмові з російськими пропагандистами.

Як повідомлялося, російського окупанта та чемпіона світу з карате Максима Бахарєва було обрано на посаду Голови Ради ветеранів спорту при Московському обласному регіональному відділенні «Федерація кікбоксингу Росії». 

Максим Бахарєв є багаторазовим призером чемпіонатів світу з карате та карате-до:

  • медаліст чемпіонатів світу з карате 2002, 2012 та 2017 років
  • золотий та бронзовий медаліст чемпіонату світу 2011 року
  • золотий та срібний медаліст чемпіонату світу 2018 року
  • бронзовий призер чемпіонату світу з карате-до 2002 року
  • чемпіон світу у командному заліку 2011 року
  • бронзовий призер чемпіонату світу в особистому заліку з карате-до 2011 року
  • бронзовий призер чемпіонату світу з карате-до 2012 року
  • бронзовий призер чемпіонату світу з карате-до 2017 року
  • чемпіон світу у командному заліку з карате-до 2018 року
  • срібний призер чемпіонату світу в особистому заліку з карате-до 2018 року.

Бахарєв з 2022 року брав участь в російській агресії проти України.

У липні 2024, згідно з інформацією російських пропагандистів, на Запоріжжі старший лейтенант Максим Бахарєв разом з загоном окупантів потрапив в оточення захисників України. Як підсумок, всі загарбники, крім Бахарєва були ліквідовані. Він сам отримав важкі поранення.

При спробі його евакуації було ліквідовано ще кілька окупантів, які прийшли на допомогу.

У підсумку, окупанта Бахарєва вдалося врятувати, але йому ампутували всі чотири кінцівки.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Теги: Антон Шипулін Державна Дума біатлон

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