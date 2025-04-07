Російські депутати пропонують надавати священникам РПЦ статус ветерана

Законопроєкт пропонує визнати ветеранами бойових дій священнослужителів, які проводили богослужіння поруч з російськими військами

Депутати російської Державної Думи збираються надати статус ветерана представникам Російської православної церкви, які перебувають у зоні бойових дій щонайменше чотири місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Законопроєкт передбачає визнання ветеранами бойових дій священнослужителів централізованих релігійних організацій, які щонайменше чотири місяці проводили богослужіння, інші обряди та церемонії за участю окупантів на території тимчасово окупованих територій України та Курщині.

Надання статусу передбачено за наявності письмового підтвердження керівного органу відповідної централізованої релігійної організації, йдеться в проєкті.

Крім того, законопроєкт пропонує надати статус інвалідності священнослужителям, які отримали поранення у починаючи з 24 лютого 2022 року.

За даними російських ЗМІ, зміни до законодавства підтримали і Міністерство оборони РФ, і очільник РПЦ патріарх Кирило.

Як зазначає Центр протидії дезінформації, Кремль інституційно закріплює свій військовий союз із РПЦ, надаючи статус ветерана цивільним священникам.

«Це ще один із доказів того, що Російська православна церква не є незалежною релігійною організацією, а державною структурою, яка активно допомагає Кремлю у пропаганді війни та мобілізації», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, митрополит РПЦ Єкатеринбурзький та Верхотурський Євген (Кульберг) заявив, що нібито будь-який «нормальний» хлопчик в Росії хоче «бути на передовій» в Україні, оскільки там вирішується доля країни.

До слова, очільник РПЦ Володимир Гундяєв, відомий як патріарх Кирило, наголосив, що смертна кара нібито не засуджується у Святому Письмі, і якщо людину неможливо ніяк ізолювати, то її «треба прибрати». Про це він сказав, відповідаючи на питання учасників програми «Час героїв», йдеться на офіційному сайті РПЦ.