Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російські депутати пропонують надавати священникам РПЦ статус ветерана

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Російські депутати пропонують надавати священникам РПЦ статус ветерана
Зміни до законодавства підтримали Міністерство оборони РФ та глава РПЦ
фото: російські ЗМІ

Законопроєкт пропонує визнати ветеранами бойових дій священнослужителів, які проводили богослужіння поруч з російськими військами

Депутати російської Державної Думи збираються надати статус ветерана представникам Російської православної церкви, які перебувають у зоні бойових дій щонайменше чотири місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Законопроєкт передбачає визнання ветеранами бойових дій священнослужителів централізованих релігійних організацій, які щонайменше чотири місяці проводили богослужіння, інші обряди та церемонії за участю окупантів на території тимчасово окупованих територій України та Курщині.

Надання статусу передбачено за наявності письмового підтвердження керівного органу відповідної централізованої релігійної організації, йдеться в проєкті.

Крім того, законопроєкт пропонує надати статус інвалідності священнослужителям, які отримали поранення у починаючи з 24 лютого 2022 року.

За даними російських ЗМІ, зміни до законодавства підтримали і Міністерство оборони РФ, і очільник РПЦ патріарх Кирило.

Як зазначає Центр протидії дезінформації, Кремль інституційно закріплює свій військовий союз із РПЦ, надаючи статус ветерана цивільним священникам.

«Це ще один із доказів того, що Російська православна церква не є незалежною релігійною організацією, а державною структурою, яка активно допомагає Кремлю у пропаганді війни та мобілізації», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, митрополит РПЦ Єкатеринбурзький та Верхотурський Євген (Кульберг) заявив, що нібито будь-який «нормальний» хлопчик в Росії хоче «бути на передовій» в Україні, оскільки там вирішується доля країни.

До слова, очільник РПЦ Володимир Гундяєв, відомий як патріарх Кирило, наголосив, що смертна кара нібито не засуджується у Святому Письмі, і якщо людину неможливо ніяк ізолювати, то її «треба прибрати». Про це він сказав, відповідаючи на питання учасників програми «Час героїв», йдеться на офіційному сайті РПЦ.

Читайте також:

Теги: ветеран РПЦ Державна Дума Центр протидії дезінформації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маршрут «На гору Маковиця» у Яремче. Артем Щербина вважає, що Україна стане туристичним хабом після війни
Що може «вистрелити» після війни? Експерт пояснив, у що варто інвестувати
8 березня, 06:00
Олександр Терен та Інна Бєлєнь офіційно оголосили про розставання 4 лютого
Бєлєнь вперше назвала причину розставання з «Холостяком» Тереном
11 березня, 20:04
Учасники маршу вимагають усунення Трампа з посади президента
Протести проти Трампа та вибухи у Росії: головне за ніч
15 березня, 06:04
Кількість заявок зросла після суперечки Трампа із Зеленським
Іноземні добровольці почали активніше приєднуватися до Сил оборони через заяви Трампа
17 березня, 00:33
ЦПД: Подібні повідомлення використовує ворог для підсилення власних інформаційних операцій з метою деморалізувати українців
Поступки й зняття санкцій з Росії? ЦПД попереджає про фейки навколо розмови Трампа з Путіним
18 березня, 10:06
Раїса Деркач показує свою фотографію у молоді роки
100-річна лучанка розповіла, як чоловік під дулом танка змусив її одружитися
23 березня, 19:12
Коваленко:не помічати дезінформацію можуть люди 25-35 років
Навіщо спростовувати дрібні російські «фейки»? Пояснює керівник Центру протидії дезінформації
1 квiтня, 13:50
Нова шахрайська схема в Instagram. ЦПД попередив українців
Нова шахрайська схема в Instagram. ЦПД попередив українців
1 квiтня, 12:24
Миколаївська гімназія в центрі уваги через бейджик про «тата-ухилянта»: реакція ЦПД
Миколаївська гімназія в центрі уваги через бейджик про «тата-ухилянта»: реакція ЦПД
Сьогодні, 06:57

Політика

Російські депутати пропонують надавати священникам РПЦ статус ветерана
Російські депутати пропонують надавати священникам РПЦ статус ветерана
Чеська євродепутатка закликає до повного припинення співпраці західних компаній з «Росатомом»
Чеська євродепутатка закликає до повного припинення співпраці західних компаній з «Росатомом»
Євросоюз вигадав, як зміцнити оборону без підвищення держборгу
Євросоюз вигадав, як зміцнити оборону без підвищення держборгу
Мер Курська, який пропонував жителям самостійно облаштовувати укриття, йде у відставку
Мер Курська, який пропонував жителям самостійно облаштовувати укриття, йде у відставку
«Мені не подобаються бомбардування». Трамп відреагував на масовані обстріли України
«Мені не подобаються бомбардування». Трамп відреагував на масовані обстріли України
Трамп пояснив, чому призупинилася угода щодо TikTok
Трамп пояснив, чому призупинилася угода щодо TikTok

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
85K
Мав п'ятеро дітей та вагітну дружину. ЗСУ знищили бурятського лучника
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
56K
Росія готує новий наступ: військовий назвав міста, на які підуть окупанти
43K
Військовий із ПТСР вдарив в обличчя поліцейського. Суд ухвалив несподіваний вердикт
37K
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Вчора, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua