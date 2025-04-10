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Спікера Держдуми РФ посадили на 15 років. Український адвокат Володіна зібрався до Верховного суду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Спікера Держдуми РФ посадили на 15 років. Український адвокат Володіна зібрався до Верховного суду
Володін свідомо порушив міжнародне законодавство
фото: duma.gov.ru

Україна заочно засудила В’ячеслава Володіна до 15 років в’язниці

Адвокат Олег Кондратюк, залучений державою до захисту обвинуваченого Голови Держдуми Федеральних зборів РФ В’ячеслава Володіна, готуватиме касаційну скаргу до Верховного суду. Про це йдеться у публікації «Главкома» «15 років – спікеру Держдуми. Які вироки отримують російські політики та хто їх захищає в українських судах».

В Україні суд першої інстанції та апеляційна інстанція заочно визнали винним спікера Держдуми у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків. Феміди одностайно зійшлися у вироку – 15 років позбавлення волі.

За вироком суду, В’ячеслав Володін у лютому 2022 року проголосував за два важливих документи. Перший – звернення депутатів Держдуми до диктатора Володимира Путіна з проханням розглянути питання про визнання РФ самопроголошених «Донецької та Луганської народних республік» як самостійних, суверенних і незалежних держав. Другий документ стосувався ратифікації Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між Росією та квазіутворенням «Л/ДНР».

«Факт того, що всі представники влади РФ усвідомлюють та розуміють, що Україна є суверенною державою з міжнародно визнаними кордонами, підтверджений і фактом ратифікації РФ 22 квітня 2004 року Договору між Україною та РФ про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року, яким визнано та демарковано кордон між Україною та РФ. В’ячеслав Володін, будучи головою Державної Думи Федеральних Зборів РФ, повинен був знати і достовірно знав про укладення такого договору державою, представником влади якої він є, а отже, розумів незаконність, протиправність зміни меж території та державного кордону України», – вважає апеляційний суд.

Що цікаво: Володін свідомо йшов на порушення міжнародного законодавства. Про це він написав у своєму телеграм-каналі 22 лютого 2022 року, за два дні до нападу Росії на Україну. Більше того голова Держдуми РФ розумів, що після таких голосувань, російські депутати і посадовці потраплять під санкції. Що у підсумку було зроблено Євросоюзом та США.

Адвокат Олег Кондратюк, залучений державою до захисту обвинуваченого В’ячеслава Володіна, поділився з «Главкомом» деталями самого процесу. Захисник стверджує, що не мав жодних контактів з таким особливим клієнтом, якого захищає. При цьому заявив: «Я просто виконую свою роботу як правозахисник».

Кондратюк повідомив «Главком», що готуватиме касаційну скаргу у справі Володіна до Верховного суду. Захисник попри таку наполегливість бідкається, що держава платить мізер залученим адвокатам у такі категорії справ. На уточнення «Главкома», які про суми винагороди йдеться, Олег Кондратюк додав, що це «декілька тисяч гривень».

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Україна заочно засудила голову Держдуми РФ до 15 років тюрми. Під час заочного судового засідання Володіна було визнано винним за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави). Російський посадовець є довіреною особою очільника Кремля Володимира Путіна та брав безпосередню участь у підготовці повномасштабного вторгнення РФ.

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Теги: суд Державна Дума вирок

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