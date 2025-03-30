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Одіозна депутатка та олімпійська чемпіонка заявила, що «не хоче пробувати жити на пенсію»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Одіозна депутатка та олімпійська чемпіонка заявила, що «не хоче пробувати жити на пенсію»
Ірина Родніна є триразовою олімпійською чемпіонкою

Родніна: Якщо для когось рай піти на пенсію, то я не хочу цього робити

Радянська фігуристка, триразова олімпійська чемпіонка (1972, 1976, 1980 роки), а нині одіозна депутат Держдуми РФ Ірина Родніна, у розмові з пропагандистами прокоментувала пенсію в РФ. Про це повідомляє «Главком».

«Чи можливо прожити на 20 тисяч пенсії (рублів, близько $200 – «Главком»)? Не знаю, я працюю і ніколи не пробувала так прожити, тож оцінки давати не можу. Я не хочу йти на пенсію, чого ви мене на пенсію відправляєте? Якщо я так не хочу, то не хочу й намагатися так робити. Якщо для когось рай піти на пенсію, то я не хочу цього робити. Хочу якнайдовше залишатися активною людиною. Для мене активність – не лише робота. На саму пенсію не пробувала та не хочу навіть пробувати прожити. Тут треба запитувати тих, хто має такий досвід» , – сказала 75-річна Родніна.

Нагадаємо, легендарний радянський та російський футболіст Володимир Пономарьов поскаржився на низький рівень пенсійних виплат у Росії.

«Вважаю, що нинішні пенсії несправедливі. Люди працювали, віддавалися повністю на благо Батьківщини. 20 тисяч (близько $200 – «Главком») – дуже маленька пенсія. Нині комуналка коштує по 5-6 тисяч. Як прожити із такою пенсією? Пенсіонери повинні отримувати більше разу на три, хоча б тисяч 60. Це була б нормальна сума. У такому разі людям буде не соромно за те, що віддали своє життя роботі. А так доводиться йти в магазин і вибирати дешевші продукти. Це нікуди годиться», – заявив Пономарьов.

Він також розповів про свою пенсію.

«Особисто у мене в сумі виходить десь 75-80 тисяч. Це військова пенсія, допомога від ЦСКА та РФС. Не скажу, що я маю якісь великі накопичення, але дещо залишилося. Для мене це не відіграє ролі, бо мені й пенсії на все вистачає. Я йду в магазин і не дивлюсь на ціни. Багато грошей забирають лише ліки, доводиться купувати дорогі. Загалом можу спокійно жити тільки на свою пенсію», – сказав Пономарьов у розмові з російськими пропагандистами.

Як повідомлялося, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.

Теги: росія Державна Дума пенсія

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