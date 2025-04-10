Усім – однаковий термін. Адвокат пояснив, чому українські суди виносять стандартний вирок депутатам Держдуми

Свої 15 років вже отримали В’ячеслав Володін, Микола Валуєв, Сергій Боярський, Анатолій Карпов, Геннадій Зюганов та інші депутати РФ

Українські суди, як під копірку, ухвалюють вироки депутатам Держдуми Росії, обвинувачених за ч. 3 статті 110 Кримінального кодексу («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків»). Санкція статті передбачає тюремний термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такого. Про це йдеться у публікації «Главкома» «15 років – спікеру Держдуми. Які вироки отримують російські політики та хто їх захищає в українських судах».

Місцеві суди обрали «золоту середину» і зупинилися на цифрі 15 – стільки років позбавлення волі заочно одержують російські депутати за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Себто голосували, як і Володін, за незаконні рішення.

Зокрема, у когорті засуджених знані та одіозні:

ексчемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації WBA Микола Валуєв;

син відомого російського артиста і співака Сергій Боярський;

колишній перший заступник голови окупаційної «Ради республіки Крим» Костянтин Бахарєв;

політтехнолог, відомий українофобними висловами Анатолій Вассерман;

голова фракції Компартії Росії у Державній думі Геннадій Зюганов;

дванадцятий чемпіон світу з шахів, а нині член путінської партії «Єдина Росія» Анатолій Карпов.

«Очевидно, що Феміда не може дати мінімальне покарання у вигляді 10 років в’язниці, бо не бачить обставин, які пом’якшують покарання. Це пов’язано з тим, що суду невідома позиція обвинуваченого; чи визнає себе винним в інкримінованому злочині; щиро розкаються чи ні. Якраз ці обставини впливають на ухвалення покарання. З іншого боку, суди також не ризикують давати максимальне покарання – довічне ув’язнення. Тому маємо своєрідну «золоту середину» у вигляді 15 років позбавлення волі. Ці ж вироки залишають без змін апеляційні суди», – пояснює в розмові з «Главкомом» адвокат, який захищає депутата Держдуми.

Співрозмовник видання зазначив: складність цих справ полягає у тому, що захисник не може налагодити контакт із клієнтом, не знає його позиції. Єдині засоби зв’язку, якими, наприклад, скористалося слідство для сповіщення обвинуваченого, це електронна пошта Держдуми і публікації оголошень про підозру та виклики до суду в газеті «Урядовий кур’єр».

Як відомо, напередодні вторгнення РФ в Україну депутати Держдуми Федеральних зборів РФ одностайно проголосували за два важливих документи. Перший – звернення депутатів Держдуми до диктатора Володимира Путіна з проханням розглянути питання про визнання РФ самопроголошених «Донецької та Луганської народних республік» як самостійних, суверенних і незалежних держав. Другий документ стосувався ратифікації Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між Росією та квазіутворенням «Л/ДНР».

«Главком» повідомляв, що адвокат Олег Кондратюк, залучений державою до захисту обвинуваченого Голови Держдуми Федеральних зборів РФ В’ячеслава Володіна, готуватиме касаційну скаргу до Верховного суду.