Експрезидент Міжнародного союзу біатлоністів у суді зізнався, що мав зв'язок з російською повією

Бессебергу 79 років, він обіймав посаду президента IBU з 1993-го до 2018-го року

Бессеберг: Одруженому чоловікові не заборонено знайомитись з іншими жінками

Колишній президент Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерс Бессеберг зізнався у суді у інтимних зв'язках із російською повією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на VG.

Ексчиновник дав покази в Апеляційному суді, слухання якого проходили сьогодні, 25 квітня. Він уточнив, що 42-річну росіянку звали Єва. Вони познайомилися у 2016 році.

«Це була типова інтрижка, літня інтрижка. Одруженому чоловікові не заборонено знайомитись з іншими жінками. У мене не було жодних підозр, що ці жінки були повіями або що вони влаштували вечерю для мене чи інших людей», – цитує 79-річного Бессеберга VG.

Нагадаємо, cпортивний арбітражний суд (CAS) виніс довічну заборону колишньому голові Міжнародної спілки біатлоністів (IBU) Андерсу Бессебергу обіймати спортивні посади.

У квітні 2024 року норвезький суд засудив функціонера на 3 роки і 1 місяць в'язниці за корупцію в період, коли він очолював IBU. Зокрема, Бессеберга звинуватили у отриманні хабарів у вигляді дорогих годинників, секс-послуг від російських повій, а також мисливських турів у РФ.

Бессеберг також був звинувачений незалежною зовнішньою оглядовою комісією Міжнародної федерації (ERC) у сприянні та захисті інтересів Росії, «особливо в антидопінговому контексті» після того, як був підкуплений керівниками біатлону цієї країни.

У постанові CAS зазначається, що довічна заборона для Бессеберга встановлена ​​через серйозність порушень.

Бессебергу 79 років, він обіймав посаду президента IBU з 1993-го до 2018-го року.

Нагадаємо, російські клуби отримали понад 2,7 мільйона євро від УЄФА як компенсаційні виплати за цикл турнірів національних команд 2020-2024 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу УЄФА.

Кошти виплачуються клубам, які сприяли успішному проведенню національних турнірів УЄФА, відпускаючи своїх футболістів на матчі збірних.

Зазначається, що загальна сума виплат 900 клубам за участь гравців у Лізі націй сезону-2020/21 та сезону-2022/23, матчі відбірного турніру чемпіонату Європи, що відбулися у 2022-2024 роках, та фінальну стадію Євро-2024 склала рекордні 233 млн євро.

Серед клубів країни-агресора найбільшу суму УЄФА виплатила «Спартаку» – понад €340,2 тис. Друге місце у списку посів «Локомотив» (понад 318,2 тис. євро), далі – «Рубін» (245 тис. євро). «Зеніт» став четвертим (понад €223,1 тис), п'ятим – «Краснодар» (понад €215,8 тис). «Сочі» отримали понад €179,5 тис, ЦСКА та московське «Динамо» – по €164,6 тис.