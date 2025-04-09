15 років – спікеру Держдуми. Які вироки отримують російські політики та хто їх захищає в українських судах

Російські депутати отримують реальні вироки за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

У номері газети «Урядовий кур’єр» за 1 квітня було опубліковано повідомлення такого змісту: «Ухвалою Хмельницького апеляційного суду від 20.03.2025 у кримінальному провадженні №22022240000000078 постановлено вирок Хмельницького міськрайонного суду від 10 грудня 2024 року щодо Володіна В’ячеслава Вікторовича залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника – без задоволення. Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення». Це не першоквітневий розіграш, а «привіт» від української Феміди голові Держдуми Росії. В’ячеслава Володіна, обвинуваченого у посяганні на територіальну цілісність недоторканість України, заочно засуджено до 15 років позбавлення волі.

Голову Держдуми Федеральних зборів Росії В’ячеслава Володіна, обвинуваченого у посяганні на територіальну цілісність недоторканість України, заочно засуджено до 15 років позбавлення волі скріншот із «Урядового кур’єру»

Судовий розгляд справи Володіна тривав з кінця жовтня 2022 року. Як з’ясував «Главком», аналогічних справ стосовно депутатів Держдуми РФ у Хмельницькому міськрайонному суді – близько 60. У пресслужбі суду виданню повідомили: на початок квітня 2025-го судді встигли розглянути приблизно половину з них.

Судовий розгляд справи Володіна тривав з кінця жовтня 2022 року дані: Судова влада України

Керівниця апарату Хмельницького апеляційного суду Аліна Філюк у відповіді на запит «Главкома» зауважила: апеляційну інстанцію пройшли 14 вироків стосовно депутатів Держдуми; їх було залишено без змін.

На Хмельниччині апеляційну інстанцію пройшли 14 вироків стосовно депутатів Держдуми

Джерело «Главкома» у судових колах пояснило: Офіс генпрокурора визначив кілька місцевих судів в Україні (на Хмельниччині, Вінниччині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Буковині), які дають правову оцінку діям депутатів Держдуми РФ.

Злочин Володіна

За вироком суду, Голова Держдуми Федеральних зборів РФ В’ячеслав Володін посягнув на Конституцію України, і в лютому 2022 року проголосував за два важливих документи. Перший – звернення депутатів Держдуми до диктатора Володимира Путіна з проханням розглянути питання про визнання РФ самопроголошених «Донецької та Луганської народних республік» як самостійних, суверенних і незалежних держав. Другий документ стосувався ратифікації Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між Росією та квазіутворенням «Л/ДНР».

Напередодні вторгнення В’ячеслав Володін просив Володимира Путіна визнати «Л/ДНР» незалежними державами фото з відкритих джерел

«Факт того, що всі представники влади РФ усвідомлюють та розуміють, що Україна є суверенною державою з міжнародно визнаними кордонами, підтверджений і фактом ратифікації РФ 22 квітня 2004 року Договору між Україною та РФ про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року, яким визнано та демарковано кордон між Україною та РФ. В’ячеслав Володін, будучи головою Державної Думи Федеральних Зборів РФ, повинен був знати і достовірно знав про укладення такого договору державою, представником влади якої він є, а отже, розумів незаконність, протиправність зміни меж території та державного кордону України», – вважає апеляційний суд.

Що цікаво: Володін свідомо йшов на порушення міжнародного законодавства. Про це він зухвало написав у своєму телеграм-каналі 22 лютого 2022 року, за два дні до нападу Росії на Україну. Більше того Голова Держдуми РФ розумів, що після таких голосувань, російські депутати і посадовці потраплять під санкції. Що у підсумку було зроблено Євросоюзом та США.

скріншот із Telegram Володіна

Адвокат Олег Кондратюк, залучений державою до захисту обвинуваченого В’ячеслава Володіна, поділився з «Главкомом» деталями самого процесу. Захисник стверджує, що не мав жодних контактів з таким особливим клієнтом, якого захищає. При цьому заявив: «Я просто виконую свою роботу як правозахисник».

Кондратюк повідомив «Главком», що готуватиме касаційну скаргу у справі Володіна до Верховного суду. Захисник попри таку наполегливість бідкається, що держава платить мізер залученим адвокатам у такі категорії справ. На уточнення «Главкома», які про суми винагороди йдеться, Олег Кондратюк додав, що це «декілька тисяч гривень».

Вироки під копірку

«Главком» звернув увагу: українські суди особливо не морочаться з обранням міри покарання для депутатів Держдуми, обвинувачених за ч. 3 статті 110 Кримінального кодексу («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків»). Санкція стаття передбачає тюремний термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такого.

Місцеві суди обрали «золоту середину» і зупинилися на цифрі 15 – стільки років позбавлення волі заочно одержують російські депутати за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Себто голосували, як і Володін, за незаконні рішення.

Зокрема, у когорті засуджених знані та одіозні:

«Очевидно, що Феміда не може дати мінімальне покарання у вигляді 10 років в’язниці, бо не бачить обставин, які пом’якшують покарання, – міркує адвокат, який захищає депутата Держдуми і на умовах анонімності погодився поговорити з «Главкомом». – Це пов’язано з тим, що суду невідома позиція обвинуваченого; чи визнає себе винним в інкримінованому злочині; щиро розкаються чи ні. Якраз ці обставини впливають на ухвалення покарання. З іншого боку, суди також не ризикують давати максимальне покарання – довічне ув’язення. Тому маємо своєрідну «золоту середину» у вигляді 15 років позбавлення волі. Ці ж вироки залишають без змін апеляційні суди».

Співрозмовник видання зазначив: складність цих справ полягає у тому, що захисник не може налагодити контакт із клієнтом, не знає його позиції. Єдині засоби зв’язку, якими, наприклад, скористалося слідство для сповіщення обвинуваченого, це електронна пошта Держдуми і публікації оголошень про підозру та виклики до суду в газеті «Урядовий кур’єр».

«Ви запитуєте, чи буду подавати апеляцію? Напевно, оскаржуватиму. Однак знову ж таки мені невідома думка підзахисного, чи дає він добро на підготовку апеляційної скарги. На мою думку, справу треба закривати, оскільки українські суди не мають юрисдикції над посадовими особами іншої країни. Варто створювати спеціальний міжнародний суд, якому буде підсудна ця категорія справ», – пояснив захисник.

Із позицією адвоката щодо імунітету російських депутатів не погоджується, колегія суддів Хмельницького апеляційного суду. Зокрема, Феміда наполягає: Україна може поширювати свою кримінальну юрисдикцію на громадян РФ, у тому числі й депутатів Державної думи. І зацитувала статтю 8 Кримінального кодексу, де сказано, що іноземці або особи без громадянства, які не проживають постійно в Україні і які вчинили кримінальні правопорушення за її межами, підлягають в Україні кримінальній відповідальності. Насамперед це стосується тих іноземців, які вчинили тяжкі або особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України.

Попри це адвокат, з яким поспілкувався «Главком», висловив сумнів з приводу того, що вказані вироки Україні коли-небудь вдасться реалізувати: «Якби ці вироки стосувалися пересічних росіян, тоді Інтерпол, можливо, реагував би. А так…».

Віталій Тараненко, «Главком»