Став відомий склад збірної України з біатлону на підготовку до олімпійського сезону

У складі чоловічої збірної України – одразу три нових біатлоністи: Борковський, Супрун та Кінаш

Збірна України з біатлону визначилася зі складом, який готуватиметься до олімпійського сезону 2024/25. Він був представлений під час президії Федерації біатлону України, що відбулася у вівторок, 15 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

До складу команд А збірних України з біатлону потрапили 17 біатлоністів (8 – у жіночій та 9 – у чоловічій). Два з представників чоловічої команди – Дмитро Підручний та Тарас Лесюк – потрапили до команди А, але займатимуться за індивідуальною програмою під керівництвом Юрая Санітри.

Склад основи збірної України з біатлону на підготовку до сезону 2025/26

Жінки: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Анастасія Меркушина, Лілія Стеблина, Дарина Чалик, Валерія Дмитренко

Чоловіки: Дмитро Підручний, Тарас Лесюк (обидва — під керівництвом Юрая Санітри), Антон Дудченко, Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Сергій Супрун, Богдан Цимбал, Степан Кінаш

Валерія Дмитренко – єдина з біатлоністок команди А жіночої збірної України, яка не має досвіду виступів на рівні гонок Кубка світу. Впродовж шести сезонів вона брала участь у гонках Кубка IBU.

Натомість до списку не потрапила Ірина Петренко, замість цього вона опинилася у складі команди Б. Біатлоністка достроково закінчила сезон через проблеми зі здоров'ям.

Як пояснив старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц, переведення Петренко до складу команди Б не означає, що вона втратила шанси виступити на етапах Кубка світу та Олімпіаді. Таким рішенням тренерський штаб врахував проблеми зі здоров'ям у спортсменки і вирішив полегшити їй підготовчий процес до олімпійського сезону.

«Поки що перевели її в команду Б, бо там не такий напружений графік зборів і тренувань. Паралельно вона буде розбиратися щодо своїх моментів по здоров'ю. Коли визначиться – вона бойова одиниця основного складу, але зараз 50/50: треба і тренування, і розібратися зі своїм здоров'ям», – сказав старший тренер жіночої збірної України з біатлону.

У складі чоловічої збірної України – одразу три нових біатлоністи: Богдан Борковський, Сергій Супрун та Степан Кінаш. Торік всі три спортсмени брали участь у гонках Кубка IBU та Універсіаді.

До команди А чоловічої збірної України з біатлону натомість не увійшов Денис Насико, який потрапив до заявки на чемпіонат світу-2025 і у попередні сезони біг гонки Кубка світу.

Тарас Лесюк – другий український біатлоніст, що готуватиметься до сезону за індивідуальною програмою. Він приєднається до Дмитра Підручного, який провів підготовку до сезону 2024/25 під керівництвом Юрая Санітри, колишнього тренера чоловічої збірної України з біатлону.

Україна за підсумками сезону 2024/25 Кубка світу повернула собі квоту в чоловічих особистих гонках на наступний сезон. І у чоловічих, і у жіночих особистих гонках Кубка світу представництво України скласть п'ять спортсменів.

Сезон 2025/26 Кубка світу з біатлону розпочнеться з етапу в Естерсунді, який відбудеться 29 листопада – 8 грудня.

Головним стартом сезону 2025/26 стане Олімпіада, гонки відбудуться в Антгольці 8-21 лютого 2026 року.