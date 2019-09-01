«Динамо» і «Зоря» зіграли внічию в матчі з помилково не зарахованим голом і непризначеними пенальті

«Зоря» мала значно більше нагод відзначитися. Ось лишень реалізація підвела ФК «Зоря»

Якби не суддівські помилки, підсумок гри міг бути іншим

У центральному матчі шостого туру української Прем’єр-ліи «Зоря» і «Динамо» зіграли в драматичну нічию.

«Зоря» (Луганськ) – «Динамо» (Київ) – 2:2

Голи: 0:1 – Жерсон Родріґес (18). 0:2 – Карлос Де Пена (36). 1:2 – Артем Громов (43). 2:2 – Абу Ганна (82)

«Зоря»: Микита Шевченко (к) — Тимчик, Абу Ганна, Чеберко, Богдан Михайличенко — Іванисеня — Владислав Кочергін, Владлен Юрченко (Леван Арвеладзе, 90+1), Хомченовський — Будківський, Артем Громов (Владислав Кабаєв, 75). Тренер – Віктор Скрипник

«Динамо»: Денис Бойко — Кендзьора, Бурда, Кадар, Віталій Миколенко — Кадірі — Віктор Циганков (к), Гармаш (Сергій Сидорчук, 46), Буяльський, Карлос Де Пена (Олександр Караваєв, 73) — Жерсон Родріґес. Тренер – Олексій Михайличенко

Судді: Костянтин Труханов (Харків) – Андрій Скрипка (Кропивницький), Олександр Корнійко (Миргород)

Попередження: Богдан Михайличенко (45+1), Владлен Юрченко (55), Абу Ганна (67) – Гармаш (32), Бурда (50), Віктор Циганков (90+2)

1 вересня. Запоріжжя. «Славутич-Арена»

«Зоря» створила помітно більше гольових нагод Дениса Бойка, проте забила лише двічі. «Динамо» врятувалося завдяки вищій виконавській майстерністі окремих виконавців.

Перший м’яч Жерсон Родріґес забив після навісу Карлоса Де Пени зліва.

Сам Де Пена відзначився, вразивши дальній кут воріт суперників після пасу Віталія Буяльського.

Ще один – цілком чистий, як видно зі скрін-шоту, - м’яч у першому таймі в складі «Динамо» забив дальнім ударом Віктор Циганков. Однак у цій ситуації рефері і його помічники не помітили, що Микита Шевченко відбив м’яч уже за лінією воріт. Як не помітила суддівська бригада гри рукою в обох карних майданчиках у другому таймі.

Чи був гол після удару Циганкова?

«Зоря» відігралася незадовго до свистка на перерву. Богдан Михайличенко пробив з-за меж карного майданчика, Денис Бойко відбив м’яч перед собою, а Артем Громов вдало зіграв на добиванні.

Щоб відігратися, луганці мали цілий тайм. І мали в ньому вдосталь нагод, щоб навіть вирвати перемогу. Проте відзначитися «Зорі» вдалося лише раз, коли після подачі кутового божевільним ударом через себе відзначився центральний оборонець Жоель Абу Ганна.

Після цієї нічиєї «Зоря» набрала 11 очок, наздогнала «Десну» і ділить у таблиці друге-третє місце. Вище тільки «Шахтар» (18 пунктів). У «Динамо» вісім очок і почесне п’яте місце.