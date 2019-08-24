Чернігівська «Десна» розгромила на виїзді бронзового призера Прем’єр-ліги (відео)



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«Десна» створила сенсацію в Олександрії ФК «Десна»

Команда Олександра Рябоконя створила гучну сенсацію

Другий матч п’ятого туру української футбольної Прем’єр-ліги завершився гучною сенсацією: чернігівська «Десна розгромила на виїзді бронзового призера попереднього чемпіонату «Олександрію».

«Олександрія» - «Десна» (Чернігів) – 0:3

Голи: 0:1 – Денис Фаворов (50, з пенальті). 0:2 – Кузик (69). 0:3 – Олександр Філіпов (90+1)

«Олександрія»: Паньків (к) – Валерій Лучкевич (Тимур Стецьков, 79), Дубра, Шендрик, Денис Мірошниченко – Євген Протасов (Бухал, 52), Гречишкін, Банада, Максим Третяков – Безбородько (Шастал, 56) – Сітало. Тренер – Володимир Шаран

«Десна»: Паст – Денис Фаворов (к), Гітченко, Імереков, Андрій Мостовий – Огіря, Андрій Богданов (Домбровський, 80) – Владислав Калитвинцев (Юхим Конопля, 89), Артем Фаворов, Кузик – Олександр Філіпов (Максим Дегтярьов, 69). Тренер – Олександр Рябоконь

Судді: Іван Бондар (Київ) – Жарий (Павлоград), Ярослав Трехліб (Дніпро)

Попередження: Валерій Лучкевич (31), Банада (42), Шастал (89) – Денис Фаворов (33), Андрій Богданов (45+1), Імереков (83)

На 16-й хвилині попереджено, на 48-й хвилині вилучено (друге попередження) Дениса Мірошниченка

24 серпня. Олександрія. Стадіон «Ніка»

Після цієї перемоги «Десна» набрала десять очок і вийшла на друге місце в таблиці. Від «Шахтаря» чернігівці відстають всього на два пункти. «Олександрія» має шість очок і йде сьомою.