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    Чернігівська «Десна» розгромила на виїзді бронзового призера Прем’єр-ліги (відео)

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    &laquo;Десна&raquo; створила сенсацію в Олександрії - Чернігівська «Десна» розгромила на виїзді бронзового призера Прем’єр-ліги (відео)
    «Десна» створила сенсацію в Олександрії
    ФК «Десна»

    Команда Олександра Рябоконя створила гучну сенсацію

    Другий матч п’ятого туру української футбольної Прем’єр-ліги завершився гучною сенсацією: чернігівська «Десна розгромила на виїзді бронзового призера попереднього чемпіонату «Олександрію».

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    «Олександрія» - «Десна» (Чернігів) – 0:3

    Голи: 0:1 – Денис Фаворов (50, з пенальті). 0:2 – Кузик (69). 0:3 – Олександр Філіпов (90+1)

    «Олександрія»: Паньків (к) – Валерій Лучкевич (Тимур Стецьков, 79), Дубра, Шендрик, Денис Мірошниченко – Євген Протасов (Бухал, 52), Гречишкін, Банада, Максим Третяков – Безбородько (Шастал, 56) – Сітало. Тренер – Володимир Шаран

    «Десна»: Паст – Денис Фаворов (к), Гітченко, Імереков, Андрій Мостовий – Огіря, Андрій Богданов (Домбровський, 80) – Владислав Калитвинцев (Юхим Конопля, 89), Артем Фаворов, Кузик – Олександр Філіпов (Максим Дегтярьов, 69). Тренер – Олександр Рябоконь

    Судді: Іван Бондар (Київ) – Жарий (Павлоград), Ярослав Трехліб (Дніпро)

    Попередження: Валерій Лучкевич (31), Банада (42), Шастал (89) – Денис Фаворов (33), Андрій Богданов (45+1), Імереков (83)

    На 16-й хвилині попереджено, на 48-й хвилині вилучено (друге попередження) Дениса Мірошниченка

    24 серпня. Олександрія. Стадіон «Ніка»

    Після цієї перемоги «Десна» набрала десять очок і вийшла на друге місце в таблиці. Від «Шахтаря» чернігівці відстають всього на два пункти. «Олександрія» має шість очок і йде сьомою.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Олександрія ФК «Десна» Володимир Шаран Владислав Калитвинцев Валерій Лучкевич Андрій Богданов Артем Фаворов Денис Фаворов Олександр Рябоконь Андрій Мостовий Юрій Паньків Євген Банада Дмитро Гречишкін Євген Протасов Максим Дегтярьов Юхим Конопля Орест Кузик Євген Паст Артем Сітало Денис Мірошниченко Максим Третяков Денис Безбородько Олександр Філіпов Тимур Стецьков Каспарс Дубра Антон Шендрик
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