Михайличенко стартував у «Динамо» з ганебної нічиєї з «Олімпіком» (відео)

Цей текстовик, який був на Марші Гідності, динамівські ультрас розмістили на початку матчу на своєму секторі Іван Вербицький

Під час матчу динамівські вболівальники іронізували: «Верніть Хацкевича»

Команда київського «Динамо» під керівництвом нового-старого тренера Олексія Михайличенка примудрилася не переграти вдома найслабшу команду поточного чемпіонату – донецький «Олімпік», який усі чотири попередніх поєдинки програв. Кияни провели граюче безвольний перший тайм, удостоїлися приголомшливого свисту трибун, на початку другої половини пропустили у власні ворота і лише потім стрепенулися. Але тільки для того, щоб зіграти внічию.

«Динамо» (Київ) – «Олімпік» (Донецьк) – 1:1

Голи: 0:1 – Політило (52). 1:1 – Віктор Циганков (62)

«Динамо»: Денис Бойко – Кендзьора, Микита Бурда, Кадар, Віталій Миколенко – Кадірі, Буяльський, Шепелєв (Карлос Де Пена, 79) – Віктор Циганков (к), Жерсон Родріґес (Фран Соль, 84), Вербіч. Тренер – Олексій Михайличенко

«Олімпік»: Бетіма Халімі – Євген Пасич, Дмитро Гришко (к), Євген Цимбалюк, Снурніцин – Іван Зотько (Трубочкін, 51) – Завійський, Салу Драман, Політило, До Коуто Тейшейра (Демір Імері, 90+3) – Матар Діейє (Шахаб, 90+5). Тренер – Ігор Климовський

Судді: Віталій Романов (Дніпро) – Володимир Висоцький (Запоріжжя), Олександр Жуков (Харків)

Попередження: Бурда (73), Кадар (90+1), Кадірі (90+3) – Салу Дарман (85), Завійський (85)

Вилучення: Вербіч (85) - Дмитро Гришко (69)

24 серпня. Київ. НСК «Олімпійський». 14 713 глядачів

Після перерви динамівські ультрас вивісили красномовний текстовик – «День сурка». Натяк фанатів на бездіяльність власника клубу, який з впертістю, гідною ліпшого застосування, змінює одні й ті ж прізвища на посаді тренера, красномовна.

На додачу динамівці невдовзі після поновлення гри ще й пропустили. Причому результативна комбінація «Олімпіка», розіграна перед карним майданчиком і завершена голом Сергія Політила, була доволі простою.

І лише після того кияни заграли агресивніше і це швидко позначилося на результаті – ефектним дальнім ударом ворота Бетіма Халімі розпечатав Віктор Циганков.

«Олімпік» під таким тиском начебто й поступово «поплив». Спершу за грубість вилучення отримав капітан і центральний оборонець Дмитро Гришко. «Динамо» тисло, але на емоціях виходило не турбувати голкіпера гостей, а сумбурно прострілювати. Надодачу ще й гарячий Беньямін Вербіч отримав вилучення за емоційний випад на адресу суперника.

У підсумку нічия, яку глядачі на трибунах зустріли свистом у перемішку з іронічним сміхом.