«Ворскла» розгромила безхатченків Засухи (відео)



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Полтавці відсвяткували другу перемогу поспіль ФК «Ворскла»

Полтавці перемогли несподівано впевнено

Стартовий поєдинок п’ятого туру чемпіонату України з футболу завершився доволі несподівано. Полтавська «Ворскла», яка у попередніх двох турах виграла лише раз при двох поразках і нічиїй, розгромила у Києві ковалівський «Колос», команду, в активі якої було сім очок. Найцікавіше, що дуль у цій зустрічі зробив оборонець Ігор Пердута, котрий ніколи особливою результативністю не вирізнявся.

«Колос» (Ковалівка) – «Ворскла» (Полтава) – 0:3

Голи: 0:1 – Пердута (4). 0:2 – Пердута (54). 0:3 – Коломоєць (73)

«Колос»: Яшков – Олексій Зозуля, Максим Максименко, В’ячеслав Рябов, Олександр Чорноморець – Вадим Мілько – Євген Смирний, Морозко (Єгор Демченко, 67), Задоя (Денис Костишин, 46), Олександр Волков – Нехтій (Володимир Лисенко, 46). Тренер – Руслан Костишин

«Ворскла»: Олександр Ткаченко – Пердута (Юрій Козиренко, 89), Чеснаков (к), Мартиненко, Ібрагім Кане – Луїзао, Тодор Петровіч – Баєнко (Рубін Гебай, 82), Габелок, Артур (Ребенок, 73) – Коломоєць. Тренер – Віталій Косовський

Судді: Монзуль – Заур Курбанов (Херсон), Дмитро Козорезов (Одеса)

Попередження: Нехтій (8), Олексій Зозуля (36), Євген Смирний (41) – Артур (70)

24 серпня. Київ. «Оболонь-Арена»

Наразі «Ворскла» разом із «Колосом», луганською «Зорею» та чернігівською «Десною» входять до когорти із чотирьох команд, які мають по сім очок і поділя.ть друге-п’яте місця. Очолюєтаблицю «Шахтар» - 12 пунктів.