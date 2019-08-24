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    «Ворскла» розгромила безхатченків Засухи (відео)

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    Полтавці відсвяткували другу перемогу поспіль - «Ворскла» розгромила безхатченків Засухи (відео)
    Полтавці відсвяткували другу перемогу поспіль
    ФК «Ворскла»

    Полтавці перемогли несподівано впевнено

    Стартовий поєдинок п’ятого туру чемпіонату України з футболу завершився доволі несподівано. Полтавська «Ворскла», яка у попередніх двох турах виграла лише раз при двох поразках і нічиїй, розгромила у Києві ковалівський «Колос», команду, в активі якої було сім очок. Найцікавіше, що дуль у цій зустрічі зробив оборонець Ігор Пердута, котрий ніколи особливою результативністю не вирізнявся. 

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    «Колос» (Ковалівка) – «Ворскла» (Полтава) – 0:3

    Голи: 0:1 – Пердута (4). 0:2 – Пердута (54). 0:3 – Коломоєць (73)

    «Колос»: Яшков – Олексій Зозуля, Максим Максименко, В’ячеслав Рябов, Олександр Чорноморець – Вадим Мілько – Євген Смирний, Морозко (Єгор Демченко, 67), Задоя (Денис Костишин, 46), Олександр Волков – Нехтій (Володимир Лисенко, 46). Тренер – Руслан Костишин

    «Ворскла»: Олександр Ткаченко – Пердута (Юрій Козиренко, 89), Чеснаков (к), Мартиненко, Ібрагім Кане – Луїзао, Тодор Петровіч – Баєнко (Рубін Гебай, 82), Габелок, Артур (Ребенок, 73) – Коломоєць. Тренер – Віталій Косовський

    Судді: Монзуль – Заур Курбанов (Херсон), Дмитро Козорезов (Одеса)

    Попередження: Нехтій (8), Олексій Зозуля (36), Євген Смирний (41) – Артур (70)

    24 серпня. Київ. «Оболонь-Арена»

    Наразі «Ворскла» разом із «Колосом», луганською «Зорею» та чернігівською «Десною» входять до когорти із чотирьох команд, які мають по сім очок і поділя.ть друге-п’яте місця. Очолюєтаблицю «Шахтар» - 12 пунктів.

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    Прем’єр-ліга ФК Ворскла Артур Юрій Коломоєць Ігор Пердута Олександр Ткаченко Павло Ребенок Ібрагім Кане Олександр Волков Євген Смирний Володимир Чеснаков Віталій Косовський ФК «Колос» (Ковалівка) Євген Мартиненко Тодор Петровіч Артем Габелок Олексій Зозуля Максим Максименко В’ячеслав Рябов Олександр Чорноморець Руслан Костишин Денис Костишин Вадим Мілько Єгор Демченко Володимир Лисенко Юрій Козиренко Луїзао Рубін Гебай Євген Задоя Антон Яшков
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