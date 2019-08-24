«Ворскла» розгромила безхатченків Засухи (відео)
Полтавці перемогли несподівано впевнено
Стартовий поєдинок п’ятого туру чемпіонату України з футболу завершився доволі несподівано. Полтавська «Ворскла», яка у попередніх двох турах виграла лише раз при двох поразках і нічиїй, розгромила у Києві ковалівський «Колос», команду, в активі якої було сім очок. Найцікавіше, що дуль у цій зустрічі зробив оборонець Ігор Пердута, котрий ніколи особливою результативністю не вирізнявся.
«Колос» (Ковалівка) – «Ворскла» (Полтава) – 0:3
Голи: 0:1 – Пердута (4). 0:2 – Пердута (54). 0:3 – Коломоєць (73)
«Колос»: Яшков – Олексій Зозуля, Максим Максименко, В’ячеслав Рябов, Олександр Чорноморець – Вадим Мілько – Євген Смирний, Морозко (Єгор Демченко, 67), Задоя (Денис Костишин, 46), Олександр Волков – Нехтій (Володимир Лисенко, 46). Тренер – Руслан Костишин
«Ворскла»: Олександр Ткаченко – Пердута (Юрій Козиренко, 89), Чеснаков (к), Мартиненко, Ібрагім Кане – Луїзао, Тодор Петровіч – Баєнко (Рубін Гебай, 82), Габелок, Артур (Ребенок, 73) – Коломоєць. Тренер – Віталій Косовський
Судді: Монзуль – Заур Курбанов (Херсон), Дмитро Козорезов (Одеса)
Попередження: Нехтій (8), Олексій Зозуля (36), Євген Смирний (41) – Артур (70)
24 серпня. Київ. «Оболонь-Арена»
Наразі «Ворскла» разом із «Колосом», луганською «Зорею» та чернігівською «Десною» входять до когорти із чотирьох команд, які мають по сім очок і поділя.ть друге-п’яте місця. Очолюєтаблицю «Шахтар» - 12 пунктів.