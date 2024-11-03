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«Динамо» – «Інгулець»: де дивитися онлайн-трансляцію матчу 12 туру

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Динамо» – «Інгулець»: де дивитися онлайн-трансляцію матчу 12 туру
Перед матчем «Динамо» — «Інгулець» команди перебувають на різних полюсах турнірної таблиці

Матч 12-го туру чемпіонату України-2024/25 «Динамо» — «Інгулець» відбудеться в неділю, 3 листопада, в Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського

Цього вікенду відбуваються матчі 12-го туру чемпіонату України серед клубів Прем’єр-ліги сезону-2024/25. В одному з цих поєдинків у неділю, 3 листопада, зіграють «Динамо» – «Інгулець» (Петрове). Початок зустрічі, яка відбудеться в Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, – о 18:00. Про це інформує сайт столичного клубу.

Пряма трансляція «Динамо» – «Інгулець» відбудеться на телеканалі «2+2». В інтернеті ж стежити онлайн за перебігом гри можна буде за допомогою платформ FootballHub і UPL.TV, а також на клубному каналі ФК «Динамо» (Київ) в YouTube.

На Dynamo.kiev.ua традиційно відбудеться текстова онлайн трансляція матчу «Динамо» – «Інгулець», а також буде доступна онлайн статистика гри. Стартові склади команд на майбутній поєдинок очікуйте на сторінках нашого сайту та його соціальних пабліках приблизно за годину до початку гри.

У сезоні-2023/24 «Динамо» та «Інгулець» не зустрічалися, оскільки команда з Петрового тоді виступала в Першій лізі. Востаннє шляхи цих команд перетиналися позаминулого чемпіонату України, і тоді не обійшлося без сенсації. У першому колі динамівці очікувано перемогли «Інгулець» (2:1), але ось другий матч завершився несподіваною поразкою столичної команди з рахунком 0:2. Пропустивши два м’ячі вже в першому таймі, динамівці так і не змогли хоча б «розпечатати» ворота суперника.

У минулому турі УПЛ «Динамо» зіграло на своєму полі внічию з «Шахтарем» (1:1), а «Інгулець» поступився в гостях «Олександрії» (1:2).

Перед матчем «Динамо» – «Інгулець» перебувають на різних полюсах турнірної таблиці. Кияни ділять перше і друге місце з «Олександрією», набравши 26 очок після 10-ти зіграних матчів. А команда з Петрового йде останньою, і в її активі всього 5 очок після 11-ти зіграних матчів.

Головним арбітром матчу «Динамо» – «Інгулець» буде Олексій Деревинський із Хмельницького. Також на грі буде задіяна система відеодопомоги арбітрам VAR під керівництвом Миколи Балакіна з Київської області, який, до слова, судив згаданий матч «Динамо» з «Шахтарем».

Теги: ФК «Інгулець» ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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