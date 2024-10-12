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Сергій Ребров: «Я вдячний гравцям не лише за віддачу, а й за розуміння гри та своєї ролі на полі»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Сергій Ребров: «Я вдячний гравцям не лише за віддачу, а й за розуміння гри та своєї ролі на полі»
Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров
фото: Дан Балашов

«Усі гравці, які вийшли, віддали всі сили і, найважливіше, зробили результат, який зараз дуже важливий»

За підсумками поєдинку Ліги націй-2024/2025 із командою Грузії, який завершився перемогою (1:0), головний тренер національної збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію.

– Ми побачили дебютантів збірної України. Наскільки ви задоволені їхньою грою та загалом грою команди? Скажіть, чи відлягло вам трішки від серця?

– Я завжди сконцентрований на грі, не відволікаюся на якісь побічні фактори. І сьогодні, й у минулому я був зосереджений на грі. Усі гравці, які вийшли, віддали всі сили і, найважливіше, зробили результат, який зараз дуже важливий.

– Чому команда діяла більш інтенсивно та з тією енергією, якої ми не бачили в минулих двох матчах?

– Можливо, ви не бачили, а я бачив. Особливо в другому таймі проти Чехії. Ми завдали 20 ударів, але програли. Ми за два поєдинки пропустили п’ять м’ячів. Дуже важко перемагати, коли ти пропускаєш тричі. Тож я не здивований, адже бачив бажання гравців. Найважливішим було зробити результат. Сьогодні це стояло на першому місці. Я вдячний гравцям не лише за віддачу, а й за розуміння гри та своєї ролі на полі.

– Що за суперечка була у вас із грузинами в другому таймі?

– Покричали трішки один на одного. Дійсно, усі дуже переживали за результат, трішки покричали, це не проблема.

– Чи був спеціальний підхід до стримування Хвічі Кварацхелії?

– У збірної Грузії дуже швидкі й технічні гравці атаки. Ми намагалися зробити так, щоб вони якомога менше отримували м’яч обличчям до наших воріт, тому грали ближче. Як ви бачили, у другому таймі Хвіча опускався глибше. Це було для нас краще, адже це гравець із високими індивідуальними якостями.

Іван Калюжний показав себе на полі дуже сильно. Як ви оціните його гру? Можливо, він буде одним із перших у вашому виборі на наступних зборах?

– Я знаю Івана дуже давно, знаю його якості. Він працював зі мною та моїми помічниками, коли був у «Динамо». Коли він виходить на поле, то забуває про все. Він показав сьогодні, що дуже добре працює на команду. Він дуже багато відбирав м’ячів.

Цей виклик він заслужив, у цьому хлопці я впевнений. Він не буде зупинятися на тому, що зробив сьогодні.

– Чи готовий Тарас Степаненко зіграти в матчі проти Чехії?

– Я вдячний Тарасу. Він приїхав до збірної, він – професіонал, ретельно готувався до гри. На жаль, у нього травма, яка потребує більше часу. Ми не могли на нього розраховувати сьогодні, але я впевнений, що він буде готовий на наступний матч. Ми розраховуємо на нього.

Нагадаємо, що в жовтні збірна України проведе ще один поєдинок у групі В1 Ліги націй-2024/2025 – 14-го числа синьо-жовті в номінально домашньому матчі у Вроцлаві на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав» зіграють проти Чехії.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй травма Іван Калюжний Сергій Ребров Тарас Степаненко тренер Збірна України

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