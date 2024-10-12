Сергій Ребров: «Я вдячний гравцям не лише за віддачу, а й за розуміння гри та своєї ролі на полі»

«Усі гравці, які вийшли, віддали всі сили і, найважливіше, зробили результат, який зараз дуже важливий»

За підсумками поєдинку Ліги націй-2024/2025 із командою Грузії, який завершився перемогою (1:0), головний тренер національної збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію.

– Ми побачили дебютантів збірної України. Наскільки ви задоволені їхньою грою та загалом грою команди? Скажіть, чи відлягло вам трішки від серця?

– Я завжди сконцентрований на грі, не відволікаюся на якісь побічні фактори. І сьогодні, й у минулому я був зосереджений на грі. Усі гравці, які вийшли, віддали всі сили і, найважливіше, зробили результат, який зараз дуже важливий.

– Чому команда діяла більш інтенсивно та з тією енергією, якої ми не бачили в минулих двох матчах?

– Можливо, ви не бачили, а я бачив. Особливо в другому таймі проти Чехії. Ми завдали 20 ударів, але програли. Ми за два поєдинки пропустили п’ять м’ячів. Дуже важко перемагати, коли ти пропускаєш тричі. Тож я не здивований, адже бачив бажання гравців. Найважливішим було зробити результат. Сьогодні це стояло на першому місці. Я вдячний гравцям не лише за віддачу, а й за розуміння гри та своєї ролі на полі.

– Що за суперечка була у вас із грузинами в другому таймі?

– Покричали трішки один на одного. Дійсно, усі дуже переживали за результат, трішки покричали, це не проблема.

– Чи був спеціальний підхід до стримування Хвічі Кварацхелії?

– У збірної Грузії дуже швидкі й технічні гравці атаки. Ми намагалися зробити так, щоб вони якомога менше отримували м’яч обличчям до наших воріт, тому грали ближче. Як ви бачили, у другому таймі Хвіча опускався глибше. Це було для нас краще, адже це гравець із високими індивідуальними якостями.

– Іван Калюжний показав себе на полі дуже сильно. Як ви оціните його гру? Можливо, він буде одним із перших у вашому виборі на наступних зборах?

– Я знаю Івана дуже давно, знаю його якості. Він працював зі мною та моїми помічниками, коли був у «Динамо». Коли він виходить на поле, то забуває про все. Він показав сьогодні, що дуже добре працює на команду. Він дуже багато відбирав м’ячів.

Цей виклик він заслужив, у цьому хлопці я впевнений. Він не буде зупинятися на тому, що зробив сьогодні.

– Чи готовий Тарас Степаненко зіграти в матчі проти Чехії?

– Я вдячний Тарасу. Він приїхав до збірної, він – професіонал, ретельно готувався до гри. На жаль, у нього травма, яка потребує більше часу. Ми не могли на нього розраховувати сьогодні, але я впевнений, що він буде готовий на наступний матч. Ми розраховуємо на нього.

Нагадаємо, що в жовтні збірна України проведе ще один поєдинок у групі В1 Ліги націй-2024/2025 – 14-го числа синьо-жовті в номінально домашньому матчі у Вроцлаві на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав» зіграють проти Чехії.