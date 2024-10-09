Україна – Грузія: коли та де дивитися трансляцію матчу Ліги націй
Гра пройде у Познані (Польща)
У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України проведе свій третій матч у групі В1 Ліги націй-2024/2025 – синьо-жовті зіграють формально домашній поєдинок проти Грузії.
Гра пройде у Познані (Польща). Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.
Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1, який входить у пакети підписок Максимальна та Спорт. Також гру безкоштовно покаже канал Megogo Спорт у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах.
Крім того, поєдинок можна буде подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.
Як повідомлялося, українська збірна розпочала новий сезон Ліги націй з прикрої домашньої поразки від Албанії. Попри територіальну перевагу та кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, «синьо-жовті» пропустили два голи у другому таймі та не змогли втримати переможний рахунок, який відкрив Юхим Конопля.
Другої поразки у Лізі націй 2024/25 Україна зазнала у виїзному матчі проти Чехії. Наша збірна поступилася з рахунком 2:3.
Турнірна таблиця
- Грузія – 6 очок
- Албанія – 3 очки
- Україна – 3 очок
- Чехія – 0 очок
Нагадаємо, українська асоціація футболу (УАФ) представила нові домашні та виїзні комплекти форми збірних України на новий сезон з гаслом «Слава Україні».
Компанія Adidas стала ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, зокрема чоловічої, жіночої та молодіжної команди. 9 жовтня вони презентували нові домашні та виїзні комплекти форми збірних України на сезон 2024/2025.
Зазначається, що нові домашня та виїзна форми натхненні прапором країни, мають три смужки на плечах та гасло «Слава Україні!» на спині.
«Форма вшановує зв’язок між українською культурою та футболом, що робить її невіддільним атрибутом кожного вболівальника. Форма виготовлена за технологією AERO READY, в якій використовуються матеріали, що відводять вологу або поглинають її, щоб тіло залишалося сухим, і включає вставки, що дихають, із сітки для комфорту як гравців на полі, так і вболівальників, які підтримують команду. Колекцію виготовлено зі 100% перероблених матеріалів, продовжуючи стратегію adidas до скорочення пластикових відходів», – пояснили в УАФ.
Нагадаємо, ФІФА оновила рейтинг національних збірних. Попри програні матчі з Албанією (1:2) та Чехією (2:3) у Лізі націй, збірна України піднялася з 25 місця на 24-те. Зараз в активі української збірної 1548.29 бала, а було 1567.25.
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