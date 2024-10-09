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Україна – Грузія: коли та де дивитися трансляцію матчу Ліги націй

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Україна – Грузія: коли та де дивитися трансляцію матчу Ліги націй
Початок зустрічі о 21:45 за київським часом
фото: УАФ

Гра пройде у Познані (Польща)

У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України проведе свій третій матч у групі В1 Ліги націй-2024/2025  – синьо-жовті зіграють формально домашній поєдинок проти Грузії.

Гра пройде у Познані (Польща). Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1, який входить у пакети підписок Максимальна та Спорт. Також гру безкоштовно покаже канал Megogo Спорт у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах.

Крім того, поєдинок можна буде подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.

Як повідомлялося, українська збірна розпочала новий сезон Ліги націй з прикрої домашньої поразки від Албанії. Попри територіальну перевагу та кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, «синьо-жовті» пропустили два голи у другому таймі та не змогли втримати переможний рахунок, який відкрив Юхим Конопля.

Другої поразки у Лізі націй 2024/25 Україна зазнала у виїзному матчі проти Чехії. Наша збірна поступилася з рахунком 2:3.

Турнірна таблиця

  1. Грузія – 6 очок
  2. Албанія – 3 очки 
  3. Україна – 3 очок
  4. Чехія – 0 очок

Нагадаємо, українська асоціація футболу (УАФ) представила нові домашні та виїзні комплекти форми збірних України на новий сезон з гаслом «Слава Україні».

Компанія Adidas стала ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, зокрема чоловічої, жіночої та молодіжної команди. 9 жовтня вони презентували нові домашні та виїзні комплекти форми збірних України на сезон 2024/2025.

Нова форма збірних України з футбол
Нова форма збірних України з футбол
фото: пресслужба УАФ

Зазначається, що нові домашня та виїзна форми натхненні прапором країни, мають три смужки на плечах та гасло «Слава Україні!» на спині. 

Колекцію виготовлено зі 100% перероблених матеріалів, продовжуючи стратегію adidas до скорочення пластикових відходів
Колекцію виготовлено зі 100% перероблених матеріалів, продовжуючи стратегію adidas до скорочення пластикових відходів
фото: пресслужба УАФ

«Форма вшановує зв’язок між українською культурою та футболом, що робить її невіддільним атрибутом кожного вболівальника. Форма виготовлена за технологією AERO READY, в якій використовуються матеріали, що відводять вологу або поглинають її, щоб тіло залишалося сухим, і включає вставки, що дихають, із сітки для комфорту як гравців на полі, так і вболівальників, які підтримують команду. Колекцію виготовлено зі 100% перероблених матеріалів, продовжуючи стратегію adidas до скорочення пластикових відходів», – пояснили в УАФ.

Нагадаємо, ФІФА оновила рейтинг національних збірних. Попри програні матчі з Албанією (1:2) та Чехією (2:3) у Лізі націй, збірна України піднялася з 25 місця на 24-те. Зараз в активі української збірної 1548.29 бала, а було 1567.25.

Теги: спорт Збірна України Грузія Юхим Конопля НОВИНИ ФУТБОЛУ

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