«Рома» – «Динамо»: де і коли дивитися трансляцію матчу Ліги Європи
Гру «Рома» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
У четвер, 24 жовтня, київське «Динамо» зіграє з італійською «Ромою» у третьому турі Ліги Європи.
Гра пройде на «Стадіо Олімпіко» в Римі. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.
Гру «Рома» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Для перегляду потрібна підписка «Спорт» або «Максимальна».
Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги Європи беруть участь 36 клубів. Тепер кожній команді гарантовано як мінімум вісім матчів на етапі ліги проти вісьмох різних суперників (чотири домашні та чотири виїзні), а не, як раніше, шість поєдинків проти трьох команд, зіграні вдома та в гостях.
Вісім найкращих команд ліги автоматично потраплять до плей-оф, а команди, що посіли місця з дев'ятого по 24-те, боротимуться у двоматчевому плей-оф, щоб забезпечити собі шлях до 1/8 фіналу.
Суперники «Динамо» в основному раунді:
- «Лаціо» (Італія) – матч вдома
- «Рома» (Італія) – на виїзді
- «Ференцварош» (Угорщина) – вдома
- «Реал Сосьєдад» (Іспанія) – на виїзді
- «Вікторія Плзень» (Чехія) вдома
- «Галатасарай» (Туреччина) – на виїзді
- РФШ (Латвія) – вдома
- «Хоффенхайм» (Німеччина) – на виїзді
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