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Молодіжна збірна України з футболу вийшла на ЧЄ-2025

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Молодіжна збірна України з футболу вийшла на ЧЄ-2025
Молодіжна збірна з футболу прикро поступилась команді з Сербії
фото з відкритих джерел

В останньому матчі відбіркового циклу перед Чемпіонатом Європи українці прикро поступились одноліткам з Сербії

Молодіжна збірна України поступилася сербам та вийшла на Євро-2025 з другого місця в групі, пропустивши на перше місце одноліткам з Англії. Про це стало відомо із сайту УЄФА. 

Молодіжна збірна України, після серії з восьми перемог поспіль і прикрої поразки від Англії (1:2) кілька днів тому, опинилася в складній ситуації у боротьбі за перше місце в групі. Нічия вже не була достатньою – команді потрібно було неодмінно перемагати.

Сербія, яка не могла піднятися вище третього місця, виглядала демотивованою. Це підтверджували її дії на початку гри: команда віддала ініціативу та м'яч українцям, сфокусувавшись на захисті й намаганні не пропустити гол.

Українці розпочали гру впевнено, повністю контролюючи м'яч і створюючи моменти. Вже на 12-й хвилині Краснопір забив, але був в офсайді. Однак, господарі несподівано вийшли вперед, коли Алексіч перехопив м'яч після помилки Варфоломєєва і забив перший гол.

Серби могли подвоїти перевагу, коли Шлівіч вийшов один на один із Нещеретом, але удар в останню мить заблокував Ярмолюк. До перерви українці більше атакували, але не змогли реалізувати свої шанси, а воротар сербів врятував свою команду після небезпечного штрафного від Волошина.

У другому таймі тренер Унаї Мельгоса випустив свіжих гравців, і перевага українців стала ще більш помітною, але забити не вдалося. Найкращий шанс був у Квасниці на 77-й хвилині, проте він не зміг влучити у порожні ворота. Врешті-решт, матч завершився прикрою поразкою.

В іншій грі молодіжна збірна Англії розгромила Азербайджан 7:0, здобувши перше місце в групі з 25 очками, а Україна фінішувала другою з 24 очками, все ж вийшовши на Євро-2025.

Нагадаємо, 14 жовтня 2024 року національна футбольна збірна України зіграла внічию з Чехією в матчі Ліги націй УЄФА (група B). Гра відбулася на стадіоні Tarczyński Arena у Вроцлаві, Польща. Зустріч завершилася з рахунком 1:1. 

До слова, хавбек збірної України Олексій Гуцуляк зазнав важкої травми під час епізоду в матчі, коли в першому таймі гол забили чехи. 

Нагадаємо, збірна України після чотирьох турів набрала чотири очки у групі 1 дивізіону В Ліги націй – завдяки перемозі над Грузією (1:0) та нічиїй із Чехією (1:1). 

 

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Теги: Збірна України українці Україна тренер НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт

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