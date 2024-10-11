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Україна-Грузія: анонс, прогноз та ставки на матч Ліги націй

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Україна-Грузія: анонс, прогноз та ставки на матч Ліги націй
Збірна України з футболу зіграє із грузинами
фото з відкритих джерел

Українська національна збірна з футболу зустрінеться 11 жовтня із командою Грузії

Збірна України з футболу проведе черговий матч у рамках розіграшу Ліги націй УЄФА проти команди Грузії. Букмекери вірять, що перемогу здобудуть саме підопічні Сергія Реброва. «Главком» зібрав для вас інформацію та прогноз на матч чергового раунду Ліги націй. 

Матч із Грузією Україна проведе в Познані на стадіоні «Познань». Початок гри заплановано на 21:45 за київським часом. Ця гра стане для української команди третьою в турнірі. Перші два матчі українці програли.

Букмекери виставили коефіцієнти на найімовірнішого автора гола в цьому матчі. Фахівці очікують, що Артем Довбик заб'є за національну збірну вперше з червня – на це коефіцієнт 3,00. На гол Яремчука коефіцієнт 3,6, а на те, що лідер збірної Грузії Хвича Кварацхелія відзначиться голом, – 3,5.

Збірна України займає останнє місце в групі з нулем у графі набраних очок. Третя Чехія має три бали, друга Албанія – три пункти, а лідер Грузія набрала максимальну кількість зачетних балів – 6.

Українська букмекерська контора Favbet визначила команду Сергія Реброва мінімальним фаворитом. Коефіцієнт на перемогу «синьо-жовтих» становить 2,24, тоді як на потенційний успіх кавказьких «хрестоносців» – 3,45. Ймовірність нічиї оцінюється трохи вище з коефіцієнтом 3,35.

Любителі відкритого футболу можуть розглянути ставку на результативну нічию (2:2), яка має привабливий коефіцієнт 14,00. Крім того, дубль українського форварда Артема Довбика збільшить виграш у 13 разів.

Австрійська контора Bwin запропонувала схожі коефіцієнти. На перемогу збірної України вони встановили коефіцієнт 2,15, а на перемогу національної команди Грузії – 3,40. Нічия оцінюється на рівні 3,30.

Ризикована ставка на те, що обидві команди заб'ють у кожному з таймів, має привабливий коефіцієнт 14,50. Ставка на гол потенційного дебютанта Івана Калюжного при перемозі України принесе гравцям виграш у 20 разів більше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, де і коли дивитись матч Ліги націй Україна-Грузія 11 жовтня.

До слова, більш ніж чверть сторіччя тому, 9 жовтня 1999 року, відбувся один з найемоційніших матчів у історії збірної України. В останньому турі відбору до чемпіонату Європи 2000 року команда Йожефа Сабо зіграла виїзний матч проти Росії та здобула перемогу. 

Нагадаємо, у восьмому турі Другої німецької Бундесліги сталася приголомшлива подія. Ця ліга рідко дає багато приводів для обговорення, але нещодавно відбувся дуже дивний матч, який просто неможливо не помітити.

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Теги: Збірна України Грузія українці Україна букмекери Артем Довбик НОВИНИ ФУТБОЛУ

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