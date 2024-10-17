Депутат Держдуми РФ влаштував істерику через потрапляння російських футболістів до бази «Миротворця»

Керівників, тренерів, футболістів ЦСКА та «Зеніту» було внесено до бази «Миротворця» за участь в пропагандистській акції

Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев істерично відреагував на новину про те, що футболісти, тренери та керівники футбольних клубів «Зеніт» та ЦСКА внесені до бази центру «Миротворець».

«Це абсолютно дурний і цинічний вчинок наших сусідів стосовно дітей, спорту. Це зроблено від злості та безпорадності, бо «Миротворець» сам собою вже давно нікому не цікавий. Санкції українців мало турбують росіян», – сказав Свищев.

Нагадаємо, керівників, тренерів, футболістів ЦСКА та «Зеніту» було внесено до бази сайту «Миротворець» за участь 14 вересня в пропагандистській акції перед грою 8 туру чемпіонату Росії.

Захід було організовано так званим фондом «Захисники Вітчизни». Ця організація, зокрема, надає допомогу російським окупантам та членам їхніх сімей. На футболках всіх дітей, які були учасниками акції, було розміщено емблему фонду.

Усі футболісти виходили на матч, тримаючи за руки дітей російських окупантів.

Нагадаємо, що Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук, який наразі працює помічником тренера в пітерському «Зеніті», долучився до допомоги російським окупантам.

Уродженець Луцька передав свою футболку з автографом організаторам аукціону в соціальній мережі Telegram, які збираються кошти для армії РФ. Зазначається, що футболка Тимощука була продана за 700 тисяч рублів (приблизно $7500).

«Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Виручені кошти будуть направлені до Курської області», – зазначають організатори аукціону.

Також вони розмістили фото самого Тимощука, який тримає цю футболку в руках. На ігровій формі пітерського «Зеніта» можна помітити автограф футболіста-зрадника.

Як повідомлялося, четверо російських футболістів отримали грамоти від Міноборони РФ.

Добровольчий корпус Міністерства оборони країни-агресора вручив грамоти воротареві ЦСКА Ігорю Акінфєєву, захиснику «Хімок» Георгію Джикиї, нападникові «Зеніту» Олександру Соболєву та захиснику «Парі НН» Станіславу Магкеєву.

Футболістам оголосили подяку за «надану гуманітарну допомогу та доставку необхідного майна для виконання бойових завдань щодо звільнення нових територій Росії».

Гравців похвалила одіозна депутатка Держдуми Росії Світлана Журова.

«Молодці! Часто багато людей надають допомогу, просто не афішують це, а потім зненацька для всіх з'являється подяка. Напевно, вони не кричали на кожному кутку, що вони це робили. Благодійна допомога зазвичай так і надається. Потім ті люди, яким вони допомогли, їм дякують. А коли кажуть на всю країну...», – сказала Журова.