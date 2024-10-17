Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Депутат Держдуми РФ влаштував істерику через потрапляння російських футболістів до бази «Миротворця»

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Депутат Держдуми РФ влаштував істерику через потрапляння російських футболістів до бази «Миротворця»
Усі футболісти виходили на матч, тримаючи за руки дітей російських окупантів

Керівників, тренерів, футболістів ЦСКА та «Зеніту» було внесено до бази «Миротворця» за участь в пропагандистській акції

Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев істерично відреагував на новину про те, що футболісти, тренери та керівники футбольних клубів «Зеніт» та ЦСКА внесені до бази центру «Миротворець».

«Це абсолютно дурний і цинічний вчинок наших сусідів стосовно дітей, спорту. Це зроблено від злості та безпорадності, бо «Миротворець» сам собою вже давно нікому не цікавий. Санкції українців мало турбують росіян», – сказав Свищев.

Нагадаємо, керівників, тренерів, футболістів ЦСКА та «Зеніту» було внесено до бази сайту «Миротворець» за участь 14 вересня в пропагандистській акції перед грою 8 туру чемпіонату Росії.

Захід було організовано так званим фондом «Захисники Вітчизни». Ця організація, зокрема, надає допомогу російським окупантам та членам їхніх сімей. На футболках всіх дітей, які були учасниками акції, було розміщено емблему фонду.

Усі футболісти виходили на матч, тримаючи за руки дітей російських окупантів.

Нагадаємо, що Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук, який наразі працює помічником тренера в пітерському «Зеніті», долучився до допомоги російським окупантам.

Уродженець Луцька передав свою футболку з автографом організаторам аукціону в соціальній мережі Telegram, які збираються кошти для армії РФ. Зазначається, що футболка Тимощука була продана за 700 тисяч рублів (приблизно $7500).

«Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Виручені кошти будуть направлені до Курської області», – зазначають організатори аукціону.

Також вони розмістили фото самого Тимощука, який тримає цю футболку в руках. На ігровій формі пітерського «Зеніта» можна помітити автограф футболіста-зрадника.

Як повідомлялося, четверо російських футболістів отримали грамоти від Міноборони РФ.

Добровольчий корпус Міністерства оборони країни-агресора вручив грамоти воротареві ЦСКА Ігорю Акінфєєву, захиснику «Хімок» Георгію Джикиї, нападникові «Зеніту» Олександру Соболєву та захиснику «Парі НН» Станіславу Магкеєву. 

Футболістам оголосили подяку за «надану гуманітарну допомогу та доставку необхідного майна для виконання бойових завдань щодо звільнення нових територій Росії».

Гравців похвалила одіозна депутатка Держдуми Росії Світлана Журова.

«Молодці! Часто багато людей надають допомогу, просто не афішують це, а потім зненацька для всіх з'являється подяка. Напевно, вони не кричали на кожному кутку, що вони це робили. Благодійна допомога зазвичай так і надається. Потім ті люди, яким вони допомогли, їм дякують. А коли кажуть на всю країну...», – сказала Журова.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Зеніт ФК ЦСКА (Москва) війна росія пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литва взялась ставити «зуби дракона», аби протистояти нападу росіян
Литва озброюється: «зуби дракона» вже не лише на кордоні, а й аеропорту Вільнюса
15 жовтня, 11:15
Путін візьме участь у міжнародному форумі, присвяченому 300-річчю видатного туркменського поета Магтимгули Фрагі
Путін їде до Туркменістану: реакція українського МЗС
10 жовтня, 21:32
Президент Бразилії Лула да Сілва має добри відносини з диктатором Володимиром Путіним
Український дипломат пояснив, чим «купив» бразильських політиків Путін
10 жовтня, 08:15
«Ми вже стільки втратили часу, ресурсів та людей, що кардинальні зміни зараз, зможуть лише стабілізувати ситуацію у майбутньому»
Ми продовжуємо обирати стратегію страусів
7 жовтня, 10:05
Через злочинні дії учасників групи понад 400 осіб призовного віку змогли незаконно уникнути мобілізації
На Харківщині затримано 13 посадовців, які організували схему ухилення від мобілізації (фото)
4 жовтня, 13:22
Генсек ООН заявив, що він засуджує розширення конфлікту на Близькому Сході
Ізраїль заборонив в'їзд генсеку ООН через його неоднозначні заяви про війну
2 жовтня, 13:37
Основні новини ночі 29 вересня
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
29 вересня, 07:00
Єлизавета Ясько була авторкою та продюсеркою різдвяного проєкту «Як звучить Україна» у 2021 році
Депутатка «Слуги народу» пояснила, як співи допомагають її парламентській роботі
21 вересня, 11:00
У рамках конференції BioGeNext, яка триває зараз у Києві і співорганізатором якої є ІМБГ, предствалено стенд, присвячений загиблим вченим
Стало відомо, скільки вчених убила Росія від початку повномасштабного вторгнення
19 вересня, 12:16

Новини

Депутат Держдуми РФ влаштував істерику через потрапляння російських футболістів до бази «Миротворця»
Депутат Держдуми РФ влаштував істерику через потрапляння російських футболістів до бази «Миротворця»
На матчі Ліги націй Ізраїлю проти Італії на даху стадіону помітили снайперів
На матчі Ліги націй Ізраїлю проти Італії на даху стадіону помітили снайперів
Україна втратила шанси на перший кошик при жеребкуванні кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Україна втратила шанси на перший кошик при жеребкуванні кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Російський тренер Черчесов отримав штраф за глузування з казахської мови
Російський тренер Черчесов отримав штраф за глузування з казахської мови
Міжнародна федерація плавання допустила до змагань рядову російської армії Єгорову
Міжнародна федерація плавання допустила до змагань рядову російської армії Єгорову
Довбик та Циганков завадили росіянину перейти в топ-чемпіонат
Довбик та Циганков завадили росіянину перейти в топ-чемпіонат

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Українська ескадрилья F-16: The Wall Street Journal повідомила невтішні новини
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
18K
У ЄС рекордно подорожчав важливий продукт харчування
12K
Міська рада Почаєва та Московська церква оскаржують передачу державі Почаївської лаври
9850
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів

Новини

США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Сьогодні, 04:15
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Вчора, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua