Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легенда збірної Мексики з футболу звинувачується у спробі зґвалтування зведеної сестри

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Легенда збірної Мексики з футболу звинувачується у спробі зґвалтування зведеної сестри
Бланко провів 119 матчів за збірну Мексики та забив 38 голів – це третій результат в історії збірної

ЗМІ стверджують, що спроба зґвалтування сталася в урядовій резиденції, де проходили робочі зустрічі та обіди чиновників

Ексгравець збірної Мексики Куаутемок Бланко звинувачується у спробі зґвалтування.

На 51-річного колишнього футболіста, який з 2018 по 2024 рік обіймав посаду губернатора штату Морелос, було подано судовий позов.

Мексиканські ЗМІ зазначають, що потерпілою є зведена сестра Бланко. На момент ймовірного інциденту вона обіймала посаду у Секретаріаті економічного розвитку та праці.

Куаутемок погрожував жертві зняттям з посади, якщо вона вирішить звернутися до суду у зв'язку зі спробою зґвалтування, що сталася в урядовій резиденції, де проходили робочі зустрічі та обіди з чиновниками.

Під час ігрової кар'єри Бланко провів 119 матчів за збірну Мексики та забив 38 голів – це третій результат в історії збірної. 

Куаутемок – єдиний мексиканський футболіст, який завоював міжнародні нагороди ФІФА («Срібний м'яч» та «Срібна бутса» у Кубку конфедерацій 1999 року).

Він є чотириразовим MVP (найцінніший гравець) чемпіонату Мексики та ділить перше місце з Роналдіньо як найкращий бомбардир Кубка конфедерацій. Бланко також перебуває на другому місці у списку бомбардирів збірної Мексики на чемпіонатах світу.

У складі збірної Мексики футболіст виступав на трьох чемпіонатах світу – у 1998, 2002 та 2010 роках. На кожному турнірі Бланко відзначився забитим м'ячем.

Нагадаємо, тренера секції з армрестлінгу затримано в підмосковній Шатурі (Російська Федерація) за підозрою у скоєнні розпусних дій щодо шести неповнолітніх. Про це повідомляється на сайті головного слідчого управління слідчого комітету РФ по Московській області.

Зазначається, що підозрюваному 35 років. За даними слідства, з грудня 2019 року по вересень 2024 року чоловік чинив розпусні дії без застосування насильства щодо шести дітей, а з однією дівчинкою вступав у статевий зв'язок. До секції, в якій працював затриманий, ходили дівчатка віком від 9 до 14 років. 

ЗМІ РФ також повідомляють, що затриманим є титулований армрестлер Костянтина Рабінович – майстер спорту міжнародного класу, чинний чемпіон Росії та Московської області з армрестлінгу, багаторазовий чемпіон Європи та світу, президент Федерації армрестлінгу міського округу Шатура.

Також він отримав нагороду «За заслуги перед міським округом Шатура» .

Нагадаємо, російський тренер з плавання з Улан-Уде, якого заарештували за підозрою у зґвалтуванні дівчини із ДЦП, вирушив на війну в Україні. Про це у своєму телеграм-каналі написав депутат Держдуми РФ В'ячеслав Мархаєв із посиланням на матір потерпілої

У дівчини була інвалідність першої групи через ДЦП та затримку інтелектуального розвитку. За словами матері, її дочка ходила на заняття до басейну в Улан-Уде, де з нею займався тренер. Ім'я тренера-ґвалтівника російський депутат не уточнив.

«Тренер призначив їй (потерпілій) сеанси масажу, під час яких неодноразово її ґвалтував. Його заарештовано, але до суду відбув на СВО. Чи мав він таке право, запитує мати постраждалої», – написав Мархаєв.

Тренера підозрювали у зґвалтуванні та погрозі вбивства, але, згідно з інформацією російського депутата, перед відправкою на війну статті змінили на більш легкі.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ зґвалтування Мексика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні важливий матч для збірної України
Україна – Грузія: цікаві факти перед матчем
Вчора, 18:13
Збірна України з футболу зіграє із грузинами
Україна-Грузія: анонс, прогноз та ставки на матч Ліги націй
Вчора, 03:30
Росія не може знайти собі футбольного суперника
«Люта ганьба від безвиході»: РФ зіграє футбольні матчі з Сирією та Еритреєю
10 жовтня, 00:43
Початок зустрічі о 21:45 за київським часом
Україна – Грузія: коли та де дивитися трансляцію матчу Ліги націй
9 жовтня, 15:15
Українські футбольні клуби дізнались свої місця у рейтингу УЄФА
Клубний рейтинг УЄФА: на якому місці «Динамо» та «Шахтар» після провальних ігор
8 жовтня, 07:45
«Динамо» програло італійському клубу у Лізі Європи
«Динамо» за один тайм пропустило 3 голи та розгромно програло перший матч Ліги Європи
26 вересня, 00:11
Правоохоронці затримали чоловіка того ж дня вдома у столиці
У Голосіївському районі чоловік з ножем напав та зґвалтував 23-річну киянку (відео)
23 вересня, 15:17
Віцепрезидент клубу Дмитро Бріф, СЕО компанії-спонсора Сергій Міщенко, футболісти «Динамо» Олександр Караваєв і Володимир Бражко
Старт «Динамо» у Лізі Європи. До команди приєднався… Кличко
20 вересня, 10:27
Основною відмінністю цьогорічного турніру є те, що фактично він проводиться без використання групового етапу
Ліга Чемпіонів повертається: що варто знати про оновлений формат турніру
17 вересня, 17:28

Новини

Легенда збірної Мексики з футболу звинувачується у спробі зґвалтування зведеної сестри
Легенда збірної Мексики з футболу звинувачується у спробі зґвалтування зведеної сестри
Україна – Чехія: де дивитися трансляцію гри Ліги націй
Україна – Чехія: де дивитися трансляцію гри Ліги націй
Сергій Ребров: «Я вдячний гравцям не лише за віддачу, а й за розуміння гри та своєї ролі на полі»
Сергій Ребров: «Я вдячний гравцям не лише за віддачу, а й за розуміння гри та своєї ролі на полі»
Українські і грузинські вболівальники разом заспівали легендарну пісню про Путіна (відео)
Українські і грузинські вболівальники разом заспівали легендарну пісню про Путіна (відео)
Футбольна збірна України здобула першу перемогу в Лізі націй, обігравши Грузію
Футбольна збірна України здобула першу перемогу в Лізі націй, обігравши Грузію
Під час матчу Україна-Грузія в Польщі зникло світло на стадіоні
Під час матчу Україна-Грузія в Польщі зникло світло на стадіоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні
75K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
39K
Посол Андрій Мельник: Я знаю, як стався злив про «причетність» українців до підриву «Північного потоку – 2»
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2024
24K
Голова НАЗК оприлюднив список воєнкомів, що живуть на широку ногу
19K
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових
Сьогодні, 15:08
Рейд ТЦК під час концерту в Києві та вибухи в Курчатові: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
В Україні прогнозують хмарно з проясненням: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога в Києві тривала менше години через зліт МіГ
Сьогодні, 00:07
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Через два роки після «п'яної» ДТП суд розпочав слухати справу доньки нардепа Ар'єва
Вчора, 17:47

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua