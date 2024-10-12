Легенда збірної Мексики з футболу звинувачується у спробі зґвалтування зведеної сестри

Бланко провів 119 матчів за збірну Мексики та забив 38 голів – це третій результат в історії збірної

ЗМІ стверджують, що спроба зґвалтування сталася в урядовій резиденції, де проходили робочі зустрічі та обіди чиновників

Ексгравець збірної Мексики Куаутемок Бланко звинувачується у спробі зґвалтування.

На 51-річного колишнього футболіста, який з 2018 по 2024 рік обіймав посаду губернатора штату Морелос, було подано судовий позов.

Мексиканські ЗМІ зазначають, що потерпілою є зведена сестра Бланко. На момент ймовірного інциденту вона обіймала посаду у Секретаріаті економічного розвитку та праці.

Куаутемок погрожував жертві зняттям з посади, якщо вона вирішить звернутися до суду у зв'язку зі спробою зґвалтування, що сталася в урядовій резиденції, де проходили робочі зустрічі та обіди з чиновниками.

Під час ігрової кар'єри Бланко провів 119 матчів за збірну Мексики та забив 38 голів – це третій результат в історії збірної.

Куаутемок – єдиний мексиканський футболіст, який завоював міжнародні нагороди ФІФА («Срібний м'яч» та «Срібна бутса» у Кубку конфедерацій 1999 року).

Він є чотириразовим MVP (найцінніший гравець) чемпіонату Мексики та ділить перше місце з Роналдіньо як найкращий бомбардир Кубка конфедерацій. Бланко також перебуває на другому місці у списку бомбардирів збірної Мексики на чемпіонатах світу.

У складі збірної Мексики футболіст виступав на трьох чемпіонатах світу – у 1998, 2002 та 2010 роках. На кожному турнірі Бланко відзначився забитим м'ячем.

Нагадаємо, тренера секції з армрестлінгу затримано в підмосковній Шатурі (Російська Федерація) за підозрою у скоєнні розпусних дій щодо шести неповнолітніх. Про це повідомляється на сайті головного слідчого управління слідчого комітету РФ по Московській області.

Зазначається, що підозрюваному 35 років. За даними слідства, з грудня 2019 року по вересень 2024 року чоловік чинив розпусні дії без застосування насильства щодо шести дітей, а з однією дівчинкою вступав у статевий зв'язок. До секції, в якій працював затриманий, ходили дівчатка віком від 9 до 14 років.

ЗМІ РФ також повідомляють, що затриманим є титулований армрестлер Костянтина Рабінович – майстер спорту міжнародного класу, чинний чемпіон Росії та Московської області з армрестлінгу, багаторазовий чемпіон Європи та світу, президент Федерації армрестлінгу міського округу Шатура.

Також він отримав нагороду «За заслуги перед міським округом Шатура» .

Нагадаємо, російський тренер з плавання з Улан-Уде, якого заарештували за підозрою у зґвалтуванні дівчини із ДЦП, вирушив на війну в Україні. Про це у своєму телеграм-каналі написав депутат Держдуми РФ В'ячеслав Мархаєв із посиланням на матір потерпілої

У дівчини була інвалідність першої групи через ДЦП та затримку інтелектуального розвитку. За словами матері, її дочка ходила на заняття до басейну в Улан-Уде, де з нею займався тренер. Ім'я тренера-ґвалтівника російський депутат не уточнив.

«Тренер призначив їй (потерпілій) сеанси масажу, під час яких неодноразово її ґвалтував. Його заарештовано, але до суду відбув на СВО. Чи мав він таке право, запитує мати постраждалої», – написав Мархаєв.

Тренера підозрювали у зґвалтуванні та погрозі вбивства, але, згідно з інформацією російського депутата, перед відправкою на війну статті змінили на більш легкі.