«Динамо» – «Кудрівка». Прогноз і анонс на матч 30 туру УПЛ

Антон Федорців
glavcom.ua
Андрій Ярмоленко прагне стати рекордсменом УПЛ
Столичний гранд закриватиме сезон домашнім поєдинком

Завтра, 24 травня, київське «Динамо» зустрінеться з «Кудрівкою» у рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Кудрівка»

Лідером протистояння на 12:00 23 травня стали «біло-сині», вважають фахівці GGBET. На перемогу команди Ігоря Костюка закладено коефіцієнт 1,28. Натомість на потенційний успіх провінційного колективу запропоновано кеф 9,84. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 5,86. На розгромну перемогу «Динамо» (3:0) оцінено кефом 7,04. Зате на тотал більше 4,0 запропоновано коефіцієнт 3,35.

Передматчевий стан команд

Посеред тижня столичний гранд завоював Кубок України. У фіналі підопічні Костюка розібралися з «Черніговом» (3:1). Дубль оформив півзахисник Буяльський, а ще один м'яч до свого активу записав вінгер Ярмоленко. Перед цим поєдинком «Динамо» двічі перемогло в УПЛ. Минулої суботи «біло-сині» переграли «Полтаву» (2:0) з голами того ж Ярмоленка та нападника Герреро. Також кияни перемогли ковалівський «Колос» (2:1). Тоді забитими м'ячами відзначилися оборонець Михавко та невтомний Ярмоленко.

Натомість «Кудрівка» в останніх трьох турах двічі перемогла. Після поразки від «Колоса» (0:1) колектив із Чернігівщини здолав львівський «Рух» (2:1). Тоді дубль в складі команди Олександра Протченка оформив хавбек Сторчоус. А в передостанньому турі сезону «Кудрівка» несподівано переграла черкаський ЛНЗ (1:0). Єдиний м'яч до свого активу записав хавбек Світюха, який з'явився на полі з лави запасних.

Орієнтовні склади команд

«Динамо»: Нещерет – Коробов, Захарченко, Михавко, Вівчаренко – Бражко – Ярмоленко, Піхальонок, Шапаренко, Огундана – Герреро

«Кудрівка»: Яшков – Мачелюк, Векляк, Кольяуасо, Фарина – Макоссо, Думанюк – Козак, Сторчоус, Глущенко – Овусу

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд уперше перетнулися в нинішньому сезоні. «Кудрівка» лише в кампанії 2023/24 дебютувала на професіональному рівні, а до Прем'єр-ліги приєдналася минулого літа. Як наслідок, досі суперники зіграли тільки один поєдинок.

У першому колі «Динамо» зуміло перемогти новачка елітного дивізіону в гостях (2:1). Забитими м'ячами в першій половині відзначилися хавбек «біло-синіх» Піхальонок і форвард киян Пономаренко. У другому таймі провінційний колектив один гол відіграв зусиллями півзахисника Нагнойного.

Де дивитися матч «Динамо» – «Кудрівка»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Паралельно транслюватиме матч у прямому ефірі телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.

