Костюк назвав місто, в якому «Динамо» гратиме матчі Ліги Європи

Ігор Костюк повезе «Динамо» в Польщу на домашні матчі в єврокубках

Київський клуб зіграє в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 9 та 16 липня

Головний тренер київського «Динамо» Ігор Костюк розповів про плани команди в єврокубках, а також назвав місто, де його підопічні гратимуть домашні матчі Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

Що сказав Ігор Костюк

У фіналі Кубка України 2025/26 «Динамо» обіграло «Чернігів» та вийшло до Ліги Європи 2026/27, де стартуватиме з 1-го раунду кваліфікації (Q1). «Динамо» отримало сіяний статус у Q1 Ліги Європи.

«Домашні єврокубкові матчі ми гратимемо у Польщі, в Любліні. Поки що на нас чекає кваліфікація Ліги Європи. Перше завдання – пройти цей плейоф.

Ми вже повністю спланували збір, дати матчів, усе опрацювали в цьому напрямку, прекрасно розуміємо, коли збираємося, коли починаємо роботу», – розповів Костюк.

Нагадаємо, стали відомі потенційні суперники київського Динамо у 1-му раунді кваліфікації (Q1) Ліги Європи.

Потенційні суперники «Динамо» у Q1 Ліги Європи:

«Войводина» (Сербія)

«Жиліна» (Словаччина)

«Університатя Клуж» (Румунія)

«Алюміній» (Словенія)

«Деррі Сіті» (Ірландія)

«Вестрі» (Ісландія)

Щоб вийти до основного раунду Ліги Європи, потрібно пройти чотирьох суперників (на стадіях від Q1 до Q4). У разі поразки команда переходить до наступного раунду третього за силою єврокубкового турніру – Ліги конференцій.

Жеребкування Q1 Ліги Європи 2026/27 відбудеться 16 червня, матчі цієї стадії заплановані на 9 та 16 липня.

Нагадаємо, захисник «Динамо» Олександр Караваєв відмовився продовжувати контракт із київським клубом. У наступному сезоні гравець повернеться до «Шахтаря», де він розпочинав свою кар’єру. Відомо, що «гірники» пропонують йому контракт на два роки з кращими умовами ніж той мав у «Динамо».

Караваєв перебував у структурі «Шахтаря» з 2011 року, але в основній команді не закріпився. З липня 2019 року Олександр виступає за «Динамо». Цього сезону він провів 31 матч за киян, забив 4 голи і віддав 5 асистів. Чинний контракт Караваєва з «Динамо» діє до кінця сезону.