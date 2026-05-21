Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк назвав місто, в якому «Динамо» гратиме матчі Ліги Європи

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Костюк назвав місто, в якому «Динамо» гратиме матчі Ліги Європи
Ігор Костюк повезе «Динамо» в Польщу на домашні матчі в єврокубках
фото: ФК Динамо
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Київський клуб зіграє в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 9 та 16 липня

Головний тренер київського «Динамо» Ігор Костюк розповів про плани команди в єврокубках, а також назвав місто, де його підопічні гратимуть домашні матчі Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

Що сказав Ігор Костюк

У фіналі Кубка України 2025/26 «Динамо» обіграло «Чернігів» та вийшло до Ліги Європи 2026/27, де стартуватиме з 1-го раунду кваліфікації (Q1). «Динамо» отримало сіяний статус у Q1 Ліги Європи.

«Домашні єврокубкові матчі ми гратимемо у Польщі, в Любліні. Поки що на нас чекає кваліфікація Ліги Європи. Перше завдання – пройти цей плейоф.

Ми вже повністю спланували збір, дати матчів, усе опрацювали в цьому напрямку, прекрасно розуміємо, коли збираємося, коли починаємо роботу», – розповів Костюк.

Нагадаємо, стали відомі потенційні суперники київського Динамо у 1-му раунді кваліфікації (Q1) Ліги Європи.

Потенційні суперники «Динамо» у Q1 Ліги Європи:

  • «Войводина» (Сербія)
  • «Жиліна» (Словаччина)
  • «Університатя Клуж» (Румунія)
  • «Алюміній» (Словенія)
  • «Деррі Сіті» (Ірландія)
  • «Вестрі» (Ісландія)

Щоб вийти до основного раунду Ліги Європи, потрібно пройти чотирьох суперників (на стадіях від Q1 до Q4). У разі поразки команда переходить до наступного раунду третього за силою єврокубкового турніру – Ліги конференцій.

Жеребкування Q1 Ліги Європи 2026/27 відбудеться 16 червня, матчі цієї стадії заплановані на 9 та 16 липня.

Нагадаємо, захисник «Динамо» Олександр Караваєв відмовився продовжувати контракт із київським клубом. У наступному сезоні гравець повернеться до «Шахтаря», де він розпочинав свою кар’єру. Відомо, що «гірники» пропонують йому контракт на два роки з кращими умовами ніж той мав у «Динамо».

Караваєв перебував у структурі «Шахтаря» з 2011 року, але в основній команді не закріпився. З липня 2019 року Олександр виступає за «Динамо». Цього сезону він провів 31 матч за киян, забив 4 голи і віддав 5 асистів. Чинний контракт Караваєва з «Динамо» діє до кінця сезону.

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи Ігор Костюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мирон Маркевич готовий відновити тренерську кар’єру заради збірної
В УАФ вже визначилась із двома кандидатами на посаду тренера збірної України – ЗМІ
24 квiтня, 11:35
Сергій Ребров та УАФ провели перемовини про роботу в збірній України
Стало відомо, чи УАФ пропонувала Реброву залишитись у збірній України
4 травня, 14:23
«Тун» ще в минулому сезоні грав у другому дивізіоні
Чемпіонат Швейцарії з футболу сенсаційно виграв новачок, який раніше ледь не збанкрутував
4 травня, 19:17
Аліссон зібрався повернутися в італійський чемпіонат
Воротар збірної Бразилії узгодив контракт із грандом чемпіонату Італії – інсайдер
6 травня, 18:29
«Зброярі» приїхали в гості з перемогою в активі
«Фрайбург» – «Брага». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи Реклама
7 травня, 13:05
Лукас Кюблер став головним героєм матчу-відповіді
«Фрайбург» і «Брага» зіграли матч-відповідь у півфіналі Ліги Європи Реклама
8 травня, 01:48
Андреа Мальдера зароблятиме в збірній України приблизно 500 тисяч євро на рік
Стала відома зарплата Мальдери в збірній України з футболу – джерело
11 травня, 17:42
Мануель Ноєр брав «золото» Кубка світу
Збірна Німеччини розгляне повернення ветерана до Чемпіонату світу 2026
13 травня, 12:41
Ігор Костюк і «Динамо» підпишуть новий контракт на два роки
«Динамо» визначилося з тренером на наступний сезон – джерело
15 травня, 11:36

Новини

«Наші козаки». Африканські легіонери «Шахтаря» вбралися у вишиванки
«Наші козаки». Африканські легіонери «Шахтаря» вбралися у вишиванки
Костюк назвав місто, в якому «Динамо» гратиме матчі Ліги Європи
Костюк назвав місто, в якому «Динамо» гратиме матчі Ліги Європи
Усик озвучив скільки боїв проведе до завершення кар’єри
Усик озвучив скільки боїв проведе до завершення кар’єри
У США від пострілу в груди загинув гравець університетської команди з американського футболу
У США від пострілу в груди загинув гравець університетської команди з американського футболу
Україна зіграла перший контрольний матч перед чоловічою Лігою націй з волейболу
Україна зіграла перший контрольний матч перед чоловічою Лігою націй з волейболу
Україна виборола 12 нагород на Чемпіонаті Європи з самбо
Україна виборола 12 нагород на Чемпіонаті Європи з самбо

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua