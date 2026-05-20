Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» здобуло путівку до Ліги Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» здобуло путівку до Ліги Європи
Участь у єврокубках у наступному сезоні «Динамо» розпочне з матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

«Динамо» у липні 2026 року стартує у новому єврокубковому сезоні

«Динамо» обіграло «Чернігів» у фіналі Кубка України та здобуло путівку до Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

Участь у єврокубках у наступному сезоні «Динамо» розпочне з матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Матчі цього етапу пройдуть 9 та 16 липня 2026 року.

Щоб пробитися до загального етапу турніру, «Динамо» необхідно буде пройти чотири раунди відбору Ліги Європи. У разі невдачі у Лізі Європи кияни також матимуть шанси потрапити до загального етапу Ліги Конференцій.

Нагадаємо, «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26.

Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

До слова, «Чернігів» голом у ворота «Динамо» встановив історичне досягнення Кубка України. «Тигри» стали першим представником Першої ліги з голом у фіналах турніру. До цьогорічного фіналіста за трофей боровся петровський «Інгулець».

Тим часом уболівальники розвісили банери з промовистими гаслами під час фіналу Кубка України.

Важливим посланням стало «Перемога за нами». Також на трибунах з'явилися плакати Free Azov та Fck Putin.

Теги: ФК «Динамо» Ліга Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ярослав Ракицький найкращі роки кар’єри провів у «Шахтарі»
Легенда «Шахтаря» Ракицький офіційно завершив кар'єру
16 травня, 21:32
Серхіо Рамос буде функціонером
Екскапітан «Реала» близький до купівлі іншого клубу чемпіонату Іспанії
12 травня, 15:56
Едуард Сарапій чимало забиває останнім часом
«Полісся» – «Олександрія». Прогноз і анонс на матч 27 туру УПЛ Реклама
8 травня, 13:40
Аліссон зібрався повернутися в італійський чемпіонат
Воротар збірної Бразилії узгодив контракт із грандом чемпіонату Італії – інсайдер
6 травня, 18:29
Гру «Арсенал» – «Атлетіко» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Арсенал» – «Атлетіко»: де дивитися вирішальний півфінал Ліги чемпіонів
5 травня, 11:10
«Поліські вовки» взяли гору в протистоянні
«Полісся» мінімально здолало «Металіст 1925» у Прем'єр-лізі
3 травня, 17:35
Раніше Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Іран візьме участь у Чемпіонаті світу з футболу у США – ФІФА
30 квiтня, 23:38
Гульєльмо Вікаріо за крок від повернення у Серію A
«Інтер» поверне на батьківщину італійця з чемпіонату Англії – ЗМІ
30 квiтня, 16:58
Ілля Забарний та Андрій Лунін претендують на найвищі місця
Топ-5 футбольних чемпіонатів Європи. Хто з українців здобуде золото
24 квiтня, 21:06

Новини

Калініна здолала Стародубцеву в дербі українок на тенісному турнірі в Рабаті
Калініна здолала Стародубцеву в дербі українок на тенісному турнірі в Рабаті
Завацька пробилася у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції
Завацька пробилася у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції
«Динамо» здобуло путівку до Ліги Європи
«Динамо» здобуло путівку до Ліги Європи
«Динамо» наздогнало «Шахтар» за національними трофеями
«Динамо» наздогнало «Шахтар» за національними трофеями
«Динамо» стало володарем Кубка України 2025/26
«Динамо» стало володарем Кубка України 2025/26
«Баварія» накинула оком на чемпіона Італії – інсайдер
«Баварія» накинула оком на чемпіона Італії – інсайдер

Новини

Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Сьогодні, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua