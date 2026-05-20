«Динамо» здобуло путівку до Ліги Європи

Участь у єврокубках у наступному сезоні «Динамо» розпочне з матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи

«Динамо» у липні 2026 року стартує у новому єврокубковому сезоні

«Динамо» обіграло «Чернігів» у фіналі Кубка України та здобуло путівку до Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

Участь у єврокубках у наступному сезоні «Динамо» розпочне з матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Матчі цього етапу пройдуть 9 та 16 липня 2026 року.

Щоб пробитися до загального етапу турніру, «Динамо» необхідно буде пройти чотири раунди відбору Ліги Європи. У разі невдачі у Лізі Європи кияни також матимуть шанси потрапити до загального етапу Ліги Конференцій.

Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

До слова, «Чернігів» голом у ворота «Динамо» встановив історичне досягнення Кубка України. «Тигри» стали першим представником Першої ліги з голом у фіналах турніру. До цьогорічного фіналіста за трофей боровся петровський «Інгулець».

Тим часом уболівальники розвісили банери з промовистими гаслами під час фіналу Кубка України.

Важливим посланням стало «Перемога за нами». Також на трибунах з'явилися плакати Free Azov та Fck Putin.