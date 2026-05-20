«Динамо» стало володарем Кубка України 2025/26

glavcom.ua
Антон Федорців
Андрій Ярмоленко поставив крапку в протистоянні
фото: ФК «Динамо»
«Динамо» з перемогою над «Черніговом» здобуло Кубок України

Київське «Динамо» здолало «Чернігів» (3:1) у фіналі Кубка України 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

«Біло-сині» взялися атакувати зі стартових хвилин. До екватору першого тайму кияни змарнували з півдесятка нагод забити. Кіпер «тигрів» Татаренко впорався з ударами Пономаренка (двічі) та Огундани, а Волошин пробив над воротами.

Буяльський в одному з епізодів навіть зумів відправити м'яч у сітку. Щоправда, з офсайду. Натомість після пострілу Бражка з відскоку воротар «Чернігова» зачепив м'яч на шляху в поперечину.

Тиск «Динамо» приніс плоди на 26-й хвилині. Удар Пономаренка після прострілу Огундани заблокував хтось з оборонців. Та на підбиранні опинився Буяльський та потужним ударом відправив м'яч під поперечину.

Відразу подвоїти перевагу «біло-синіх» міг Волошин, але Татаренко парирував його удар. «Чернігів» доволі швидко прийшов до тями. А на 34-й хвилині вирівняв становище завдяки стандарту – Шалфєєв подав штрафний, а Романченко головою відправив м'яч у кут.

Перед перервою команди обмінялися небезпечними моментами. Киянин Шапаренко не зміг переграти голкіпера після передачі Пономаренка. Зате «тигр» Безбородько не реалізував вихід віч-на-віч із Нещеретом – повз ворота.

З початком другої половини «Динамо» додало в активності. Ось Пономаренко неточно робив із розвороту. Та чи не в наступній атаці все вдалося Буяльському. Той же Пономаренка залишив м'яч для партнера, а досвідчений хавбек технічно спрямував у нижній кут.

Підопічні Ігоря Костюка впіймали свою хвилю. «Біло-сині» повністю взяли ситуацію під контроль. Остаточно же зняли всі запитання щодо володаря трофею на 71-й хвилині. Це вихованець чернігівського футболу Ярмоленко зіграв у стінку з Герреро та холоднокровно переграв кіпера.

У фінальні хвилини «Динамо» було близьке до того, щоб робити рахунок розгромним. Зрештою, і трьох забитих м'ячів столичному гранду вистачило для тріумфу. «Біло-сині» переграли «Чернігів», здобули Кубок України та завоювали путівку до Ліги Європи на новий сезон.

До слова, «Чернігів» голом у ворота «Динамо» встановив історичне досягнення Кубка України. «Тигри» стали першим представником Першої ліги з голом у фіналах турніру. До цьогорічного фіналіста за трофей боровся петровський «Інгулець».

Тим часом уболівальники розвісили банери з промовистими гаслами під час фіналу Кубка України. Важливим посланням стало «Перемога за нами». Також на трибунах з'явилися плакати Free Azov та Fck Putin.

