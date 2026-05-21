Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» дізналося потенційних суперників на старті кваліфікації Ліги Європи

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» дізналося потенційних суперників на старті кваліфікації Ліги Європи
Київське «Динамо» стартує у кваліфікації Ліги Європи з першого раунду
фото: УПЛ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Жеребкування 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи відбудеться 16 червня

Стали відомі потенційні суперники київського «Динамо» у 1-му раунді кваліфікації (Q1) Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

У фіналі Кубка України 2025/26 «Динамо» обіграло «Чернігів» та вийшло до Ліги Європи 2026/27, де стартуватиме з 1-го раунду кваліфікації (Q1). «Динамо» отримало сіяний статус у Q1 Ліги Європи.

Спочатку планувалося, що у першому раунді Ліги Європи 2026/27 зіграють 16 команд. Але після перемоги «Астон Вілли» у фіналі ЛЄ, переможці кубків Швейцарії, Ізраїлю, Кіпру та Швеції автоматично перейшли з Q1 до Q2 Ліги Європи та перестали перебувати серед потенційних суперників «Динамо» у Q1.

Таким чином, у Q1 Ліги Європи залишилося не 16, а 12 команд. І оскільки «Динамо» має статус сіяного, серед можливих суперників у Q1 – 6 несіяних команд.

Потенційні суперники «Динамо» у Q1 Ліги Європи:

  • «Войводина» (Сербія)
  • «Жиліна» (Словаччина)
  • «Університатя Клуж» (Румунія)
  • «Алюміній» (Словенія)
  • «Деррі Сіті» (Ірландія)
  • «Вестрі» (Ісландія)

Щоб вийти до основного раунду Ліги Європи, потрібно пройти чотирьох суперників (на стадіях від Q1 до Q4). У разі поразки команда переходить до наступного раунду третього за силою єврокубкового турніру – Ліги конференцій.

Жеребкування Q1 Ліги Європи 2026/27 відбудеться 16 червня, матчі цієї стадії заплановані на 9 та 16 липня.

Нагадаємо, захисник «Динамо» Олександр Караваєв відмовився продовжувати контракт із київським клубом. У наступному сезоні гравець повернеться до «Шахтаря», де він розпочинав свою кар’єру. Відомо, що «гірники» пропонують йому контракт на два роки з кращими умовами ніж той мав у «Динамо».

Караваєв перебував у структурі «Шахтаря» з 2011 року, але в основній команді не закріпився. З липня 2019 року Олександр виступає за «Динамо». Цього сезону він провів 31 матч за киян, забив 4 голи і віддав 5 асистів. Чинний контракт Караваєва з «Динамо» діє до кінця сезону.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До мережі було залучено близько 10 дівчат віком від 18 до 30 років
У Мілані була викрита мережа ескорт-послуг: серед клієнтів – гравці Серії А і пілот Формули-1
21 квiтня, 16:00
Давід Алаба покине «Бернабеу» влітку
Відома доля Луніна: «Реал» задумав попрощатися з п'ятьма футболістами
22 квiтня, 11:58
Коул Палмер знову змушений лікуватися
Лідер «Челсі» зазнав нової травми
22 квiтня, 12:55
«Динамо» забило «Шахтарю» чотири голи
«Динамо» розгромило «Шахтар» у грі Національної ліги U19
3 травня, 09:24
Глейкер Мендоза втік від усіх конкурентів
Українська Прем'єр-ліга обрала найкращих у квітні
4 травня, 14:17
Андреа Мальдера повернувся до збірної України
Збірна України з футболу отримала нового головного тренера
18 травня, 11:34
Арда Туран: Я пишаюся своїми гравцями та нашим європейським шляхом
«Ми грали на рівні, щоб пройти далі». Туран емоційно відреагував на виліт «Шахтаря» з єврокубків
8 травня, 10:29
Андреа Мальдера зароблятиме в збірній України приблизно 500 тисяч євро на рік
Стала відома зарплата Мальдери в збірній України з футболу – джерело
11 травня, 17:42
«Астон Вілла» тріумфувала в Лізі Європи
«Астон Вілла» здобула перемогу в Лізі Європи Реклама
Сьогодні, 00:00

Новини

У США від пострілу в груди загинув гравець університетської команди з американського футболу
У США від пострілу в груди загинув гравець університетської команди з американського футболу
Україна зіграла перший контрольний матч перед чоловічою Лігою націй з волейболу
Україна зіграла перший контрольний матч перед чоловічою Лігою націй з волейболу
Україна виборола 12 нагород на Чемпіонаті Європи з самбо
Україна виборола 12 нагород на Чемпіонаті Європи з самбо
Емері повторив рекорд Анчелотті та Моурінью за виграними фіналами в єврокубках
Емері повторив рекорд Анчелотті та Моурінью за виграними фіналами в єврокубках
Неймар травмувався перед стартом Чемпіонату світу
Неймар травмувався перед стартом Чемпіонату світу
«Динамо» дізналося потенційних суперників на старті кваліфікації Ліги Європи
«Динамо» дізналося потенційних суперників на старті кваліфікації Ліги Європи

Новини

Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15
В Україні дощі, грози: погода на 21 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua