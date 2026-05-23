Усик – Верховен: де дивитися бій за звання чемпіона світу

glavcom.ua
У протистоянні проти Верховена Усик захищатиме титул WBC
фото: Fb Олександра Усика
Бій Олександр Усик – Ріко Верховен розпочнеться 23 травня 2026 року орієнтовно о 23:45 за київським часом

У суботу, 23 травня 2026 року, у Єгипті відбудеться боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Про це повідомляє «Главком».

Протистояння в королівському дивізіоні відбудеться серед пустелі, біля історичних пірамід на плато Гізи. У протистоянні проти Верховена український боксер захищатиме титул WBC.

В андеркарді поєдинку відбудеться сім боїв, чотири з яких отримали статус титульних. Окремо варто виділити поєдинок за звання претендента на титул IBF, де зустрінуться кубинець Франк Санчес і американець Річард Торрез-молодший.

Де дивитися бій Усик – Верховен

Бій Олександр Усик – Ріко Верховен розпочнеться 23 травня 2026 року орієнтовно о 23:45 за київським часом. В Україні поєдинок транслюватиме Київстар ТБ.

Нагадаємо, тренер одного з найперспективніших українських боксерів Данила Лозана – Віктор Петриченко в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів, які небезпеки можуть підстерігати Олександра Усика в його поєдинку проти Ріко Верховена і дав свій прогноз на бій.

«Насправді, я не бачу вагомих небезпек для Усика в цьому бою. Але, якщо все ж бути прискіпливим, то відзначу кілька моментів. По-перше, це габарити Верховена. Він природній важковаговик. Здоровий, високий, з великим розмахом рук. І, головне, він добре керує цими габаритами. По-друге, він ударний. А як відомо, раз на рік і мітла стріляє. Тому Сашку слід бути уважним. Історія боксу знає випадки, коли андердоги перемагали завдяки одному удар. Тому, антропометрія, сила, удар – це чесноти Верховена. Тактика – ні, функціонал – ні. Тут нічого особливого Ріко не покаже.

Звичайно, важливо, як Сашко підійде до бою. Все ж були у нього в кар’єрі невиразні поєдинки. Скажімо, проти Брієдіса та Чісори. Тому жодної недооцінки суперника. Готовність має бути топова, як на бої проти Джошуа і Ф’юрі.

Бій буде фактично посеред пустелі, а там задуха навіть вночі. Тому важливо, чи буде якийсь дах над рингом і кондиціонери. За будь-яких обставин фізично це буде непросте випробування для обох суперників, бо вони не звикли до такого екстриму. Хоча, можливо, Усику буде дещо легше, адже він виріс і сформувався як боксер у більш спартанських умовах. До того ж він виріс в Криму, де клімат більш схожий до африканського, на відміну від Нідерландів.

Мій прогноз? Не буде 12 раундів. Початок буде спокійним, а потім Усик почне поступово розбирати суперника по деталях. Все скінчиться у 8-9 раунді технічним нокаутом або ж просто нокаутом», – розповів Петриченко.

