ДР Конго може пропустити Чемпіонат світу з футболу через спалах лихоманки Ебола

Збірна ДР Конго скасувала збори в Кіншасі через спалах лихоманки Ебола на території країн

Збірна ДР Конго з футболу може бути відсторонена від чемпіонату світу 2026 через спалах лихоманки Ебола в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

За словами виконавчого директора робочої групи Білого дому з Xемпіонату світу Ендрю Джуліані, команда має піти на карантин у Бельгії, де збірна ДР Конго тренується та планує провести товариські ігри. В іншому випадку команду можуть не пустити до країн, які приймуть турнір.

«Ми дуже чітко дали зрозуміти Конго, що вони повинні тримати карантин протягом 21 дня, перш ніж зможуть приїхати до Х'юстону 11 червня. Ми сповістили уряд країни, що команді потрібно піти на карантин, інакше вони ризикують позбутися можливості приїхати до Сполучених Штатів. Ясніше бути не може», – заявив Джуліані.

На Чемпіонаті світу дві гри збірна ДР Конго має провести у США, одну – у Мексиці.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

