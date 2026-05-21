Спекотне літо і гаряча осінь. Що очікує на «Шахтар», «Динамо», ЛНЗ та «Полісся» в єврокубках

Визнані гранди й амбітні колективи завоювали путівки в європейські турніри

Донецький «Шахтар», київське «Динамо», черкаський ЛНЗ і житомирське «Полісся» зіграють в єврокубках сезону 2026/27. Про турнірний шлях і перспективи вітчизняних колективів – у матеріалі «Главкома».

Україна зберегла представництво на європейській арені на рівні чотирьох команд. Чемпіон Прем'єр-ліги попрямує до Ліги чемпіонів, володар Кубка України – до Ліги Європи, а срібний та бронзовий призери національної першості спробують сили в Лізі конференцій. До того ж, три з чотирьох колективів повинні подолати сито кваліфікації.

Золота осінь самотнього «Шахтаря» в Лізі чемпіонів

Цьогоріч менеджмент «гірників» може розраховувати на премії. Запрошення Арди Турана на посаду головного тренера виявилося успішним рішенням. Вітчизняний гранд не тільки дійшов до півфіналу єврокубка, хай третього за рангом, але й повернув «золото» Прем'єр-ліги та місце в головному турнірі Старого світу. Щоправда, гендиректор Сергій Палкін повинен надіслати вітальні листівки в кілька місць.

Тріумф в УПЛ був лише половиною справи. Золоті медалі національної першості гарантували «Шахтарю» тільки кваліфікацію Ліги чемпіонів. А от вихід у фінал турніру визнаних грандів Англії («Арсенал») та Франції (ПСЖ), а також, особливо, перемоги в першостях Греції та Шотландії афінського АЕКа та «Селтіка» з Глазго відповідно відправили «гірників» одразу в основний раунд. Що й казати, коли поява у фіналі турніру, наприклад, лондонського «Челсі» або національний тріумф пірейського «Олімпіакоса» чи «Рейнджерс» із Глазго змусили би підопічних Турана розпочати з кваліфікації.

«Гірники» не мали рівних у Прем'єр-лізі 2025/26 фото: ФК «Шахтар»

Тепер же «Шахтар» – повноцінний учасник основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Більше того, статистами «гірники» там бути не збираються. Ось і при жеребкуванні вони опиняться в третьому кошику. Тоді хлопці Турана матимуть нагоду помірятися силами з кимсь на кшталт севільського «Бетіса», празької «Славії» чи французького «Ланса». Звісно, поєдинків проти європейських грандів не уникнути, але з такими суперниками цілком до снаги чіплятися за результат.

У попередніх двох розіграшах Ліги чемпіонів для подолання основного раунду треба було набрати 10-11 очок. Грубо кажучи, щоб опинитися в плейоф головного єврокубка «Шахтарю» треба буде двічі-тричі перемогти та кілька матчів звести внічию. Навряд «гірники» навіть в умовах повномасштабної війни слабші за норвезький «Буде/Глімт» чи азербайджанський «Карабах», які неабияк пошуміли в нинішньому сезоні турніру. Залишається сподіватися, що весь фарт чемпіона України не розвіявся з дивовижним потраплянням відразу в основний раунд Ліги чемпіонів.

Проєктований перелік учасників основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27 за кошиками інфографіка: Football Rankings

Ліга Європи: насичений графік одинокого «Динамо»

Невдалий виступ в УПЛ змусив столичний гранд зосередитися на другому за престижністю національному турнірі. «Біло-сині» доволі впевнено зуміли здобути перший трофей для Ігоря Костюка на дорослому рівні. Утім, часи високого рейтингу минули. Тепер володар Кубка України стартуватиме з низів.

Єврокубковий шлях «Динамо» розпочне надзвичайно рано. Кияни 9 липня і 16 липня зіграють в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Тут надто хвилюватися не варто. «Біло-сині» під час жеребкування будуть сіяними, тож отримають суперника зі слабшого чемпіонату. Потенційні кандидати на цей момент – словацька «Жиліна», «Войводіна» із сербського Нові-Сада, «Універсітатя» з румунського Клужа, «Алюміній» зі словенського Кідрічева, ірландський «Деррі Сіті» та «Вестрі» з ісландського містечка Ісафіордюр.

«Динамо» не залишилося без трофея в цьому сезоні фото: ФК «Динамо»

Та далі можливі проблеми. Цілком вірогідно, що вже в другому раунді «Динамо» буде несіяним. І тут світить зустрітися з лісабонською «Бенфікою», «Вікторією» з чеського Пльзеня, данським «Мідтьюлланном», ПАОКом із грецьких Салонік чи згаданим «Карабахом». Парадокс, але перемога над одним із цих суперників у другому раунді, найімовірніше, обернеться слабшими суперниками в третьому колі та плейоф кваліфікації.

Ще один виклик відбору в основний раунд Ліги Європи – графік. Чотири кваліфікаційні раунди з двома матчами кожен зіграють усього за сім тижнів. Додаємо до цього старт УПЛ орієнтовно 1 серпня, і календар «Динамо» починає рясніти червоними датами. Здається, вболівальникам уже зараз варто готуватися до розповідей футболістів і тренерів про виснажливі подорожі та їхній вплив на результат. Утім, виліт із кваліфікації на будь-якій стадії не стане прощанням із єврокубками. Тоді «біло-сині» опиняться в Лізі конференцій.

Імовірні сіяні та несіяні команди в першому раунді кваліфікації Ліги Європи інфографіка: Football Rankings

З місця в кар'єр: чого очікувати від виступу ЛНЗ і «Полісся» у Лізі конференцій

Приземлені очікування мають вітчизняні вболівальники щодо двох інших представників України в європейських турнірах наступного сезону. ЛНЗ і «Полісся», незалежно від фінальних позицій у Прем'єр-лізі, стартуватимуть поруч у третьому за рангом єврокубку. Обидва колективи розпочнуть шлях у другому кваліфікаційному раунді змагань і будуть там серед несіяних.

Як наслідок, уже на цій стадії європейський похід «насінників» і житомирян цілком може й завершитися. До когорти сіяних потрапили афінський «Панатінаїкос», белградський «Партизан», швейцарський «Лугано», АЕК із Ларнаки, хорватська «Рієка», ЧФР із Клужа та багато інших міцних команд. Та коли розглянути список уважніше, то можна зустріти й доволі скромні колективи на кшталт «Вадуца» з Ліхтенштейну, «Тобола» з казахського Костаная, чеського «Градеця Кралового» чи «Спартака» зі словацької Трнави. Та навіть в разі вдалого жеребу не варто передчасно радіти. Приклад минулорічної поразки «поліських вовків» від «Санта-Коломи» з Андорри ще свіжий у пам'яті.

ЛНЗ і «Полісся» стартуватимуть в Лізі конференцій паралельно фото: ФК ЛНЗ

«Полісся» взагалі ризикує опинитися у зачарованому колі. Ранній виліт із єврокубків затвердить цикл, де житомиряни завойовують путівку в Лігу конференцій, отримують непростого суперника через низький клубний рейтинг, швидко вилітають і не набирають вдосталь очок у класифікацію, а потім знову героїчно виходять у євротурнір і змушені грати зі складним опонентом через дріб'язок балів у скарбничці. Отже, команді Руслана Ротаня доведеться стрибати вище голови, щоб вирватися з полону невдач.

І для «Полісся», і для ЛНЗ важливою стане підготовка до нового сезону та трансферна кампанія. Кадровий підбір обох команд цьогоріч дозволив поборотися за медалі та навіть впродовж певного періоду ходити в претендентах на титул УПЛ. Та для успіху на європейській арені такого рівня виконавців буде замало. Тренерським штабам черкасців і житомирян ще й доведеться діяти в умовах обмеженого часу. Поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги конференцій заплановані на 23 липня і 30 липня…

Імовірні сіяні та несіяні команди в другому раунді кваліфікації Ліги конференцій інфографіка: Football Meets Data

Антон Федорців, «Главком»