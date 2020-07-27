Ультрас «Динамо» – Луческу: Ваша поява в Києві означає одне – ви вбили клин між командою і вболівальниками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Динамівські ультрас попереджують Луческу, що він ще має час зупинитися Світлина з соцмереж

Фанати відреагували на новини про можливу відставку тренера

Ультрас київського «Динамо» відреагували на чутки про можливу відставку новопризначеного тренера команди Мірчі Луческу.

«Сьогоднішній день подарував нам промінь надії на здоровий глузд щодо можливої співпраці «Динамо» і Мірчі Луческу.

Мірчо, ви все правильно зрозуміли: нормально працювати ви тут не зможете. Ваша поява в Києві у вівторок 28 липня може означати лише одне: ви обрали гроші і вбили клин між командою і вболівальниками. Обіцяємо вам не тільки «теплий» прийом, а й найскладніші умови для роботи. Це будуть самі непрості мільйони євро у вашій кар'єрі.

Київ ніколи не буде для вас таким же привітним як Донецьк. І ми точно не забудемо ваші слова, що Україна та Росія – це одна країна. Для нас честь, гідність та історія важливіші за гроші, кубки та медалі. Ми ніколи не відступимо від своїх принципів та переконань.

До виходу команди з відпустки у вас ще є шанс зробити правильний вибір та спокійно собі відпочивати. Так само є такий шанс і у керівництва «Динамо», - йдеться у заяві, оприлюдненій на пабліку WBC Ultras Dynamo в «Фейсбуку».

Читайте також: