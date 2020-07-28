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    Статті

    Луческу-Майдан. Ультрас пішли у наступ (фото і відео)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Автівки Суркісів проїхали крізь вогненний коридор - Луческу-Майдан. Ультрас пішли у наступ (фото і відео)
    Автівки Суркісів проїхали крізь вогненний коридор
    Ствітлина - Іван Вербицький

    Репортаж з-під стадіону «Динамо»

    До контрольного матчу між юнацькими складами київського «Динамо» та клубу «Денгофф» з Денихівки на Київщині була прикута небувала увага.

    Ні, це не сама гра на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського спровокувала інтерес. Інтриги там не було: як і очікувалося, молоді динамівці виграли гру 4:2.

    Гаряче було навколо стадіону. На територію арени завбачливо не впускали ні журналістів, ні поодиноких вболівальників. І причина не в карантинних правилах. Відповідний дозвіл на відвідування ігор Українська асоціація футболу вже дала. Лише б трибуни були заповнені не більше, ніж на 25%  і глядачі дотримувалися соціальної дистанції.

    «Зайвих очей» на трибунах динамівського стадіону власники клубу уникали і не тому, що тренер біло-синьої команди U19 Ігор Костюк приховує від суперників якісь тактичні секрети чи переглядає новачків, прізвища яких поки засекречені. Якраз ні. Тим паче, що Youtube-канал «Динамо» вів пряму трансляцію матчу.

    Динамівське керівництво побоювалось іншого. Чого саме, стало зрозуміло ближче до того часу, коли на футбольному полі завершувався перший тайм.

    До воріт стадіону з зовнішнього боку підійшло близько двох сотень молодих людей, ультрас. Одночасно з іншого боку металевого паркану вишикувався ряд молодиків спортивної статури, в яких фанати швидко впізнали звичних для акцій, до яких причетні Суркіс і Медведчук, самбістів. Позаду них – спецпризначенці. Що найцікавіше – двоє з них ішли з автоматами, а ще в кількох були в руках револьвери. Також у сквері поріч із динамівським стадіоном стежили за подіями близько трьох десятків бійців ТОРу, підрозділ тактико-оперативного реагування, який вважається наступником «Беркуту».

    Зрозуміло, що про прямий контакт між перемовниками не могло бути й мови. На трибуни ультрас не пустили. Фанати долати паркан не стали, а обійшли стадіон з боку Маріїнського парку і розташувались біля паркану. Спершу вислухали когось зі своїх старших. Він пояснив, що зібратися ультрас сьогодні були змушені, бо тренером їх улюбленого клубу стала одна з найненависніших персон, яких тільки можна уявити – Мірча Луческу. «Найгірше, що керівництво клубу цього не розуміє і вважає, що за свої гроші може робити, що хоче. Проте «Динамо» – бренд, який належить не їм, а вболівальника і Україні. Тому головне зло – Суркіси», –  після цих слів пролунало «Суркіси – ганьба «Динамо», «Луческу – геть», «А ну-ка, давай-ка, уй..ай отсюда».

    Кинувши у напрямі поля з десяток димових «шашок», петард і фаєрів, ультрас знову повернулися під центральні ворота. І почали дочікуватися, поки стадіон покидатимуть ті, на кого спрямований їх гнів.

    Правда, виявилося, що Мірча Луческу, який перед матчем поклав квіти до пам’ятника Лобановському, покинув стадіон ще в перерві. Перший тайм він переглядав поруч із Суркісом-старшим.

    Незадовго до кінця гри до воріт стадіону під’їхав чорний позашляховик із вродливою леді за кермом. Коли вона відкрила віконце. Один з ультрас запитав: «Яна Суркіс?». На що почув ствердну відповідь: «Она cамая». Та відчиняти ворота і впускати доньку Ігоря Суркіса не ризикнула охорона, після чого Яна з форсом розвернулася і помчала тротуаром (!) вниз до вулиці Грушевського, добре при цьому спантеличивши випадкових перехожих, котрі змушені були, аби їх не роздавили, прибиватися до паркану.

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    Луческу-Майдан. Ультрас пішли у наступ (фото і відео)
    Луческу-Майдан. Ультрас пішли у наступ (фото і відео)
    Луческу-Майдан. Ультрас пішли у наступ (фото і відео)
    Луческу-Майдан. Ультрас пішли у наступ (фото і відео)
    Луческу-Майдан. Ультрас пішли у наступ (фото і відео)
    Луческу-Майдан. Ультрас пішли у наступ (фото і відео)
    Луческу-Майдан. Ультрас пішли у наступ (фото і відео)
    Луческу-Майдан. Ультрас пішли у наступ (фото і відео)
    Луческу-Майдан. Ультрас пішли у наступ (фото і відео)
    Луческу-Майдан. Ультрас пішли у наступ (фото і відео)
    Луческу-Майдан. Ультрас пішли у наступ (фото і відео)
    Луческу-Майдан. Ультрас пішли у наступ (фото і відео)
    Луческу-Майдан. Ультрас пішли у наступ (фото і відео)
    Луческу-Майдан. Ультрас пішли у наступ (фото і відео)
    Луческу-Майдан. Ультрас пішли у наступ (фото і відео)

    Суркіси на елітних позашляховиках виїхали зі стадіону десь через пів години після матчу. Їм створили живий коридор із фаєрів і вище згадуваних зарядів. Додався, щоправда, іще один: «Ми «Динамо» - ви – гімно».

    Ультрас обіцяють, що акції протесту під девізом «Суркіси – ганьба «Динамо» триватимуть у сезоні-2020/2021 постійно. Припиняться вони лише в разі, якщо власники «Динамо» відмовляться від призначення Мірчі Луческу наставником команди.

    Іван Вербицький, «Главком»

     Читайте також: «Я в цей клуб вх…рив півтора мільярда». Призначення Луческу: як Суркіс переконував ультрас


    фанати ФК «Динамо» ультрас Мірча Луческу Ігор Костюк Яна Суркіс
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