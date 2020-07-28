Луческу-Майдан. Ультрас пішли у наступ (фото і відео)

Автівки Суркісів проїхали крізь вогненний коридор Ствітлина - Іван Вербицький

Репортаж з-під стадіону «Динамо»

До контрольного матчу між юнацькими складами київського «Динамо» та клубу «Денгофф» з Денихівки на Київщині була прикута небувала увага.

Ні, це не сама гра на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського спровокувала інтерес. Інтриги там не було: як і очікувалося, молоді динамівці виграли гру 4:2.

Гаряче було навколо стадіону. На територію арени завбачливо не впускали ні журналістів, ні поодиноких вболівальників. І причина не в карантинних правилах. Відповідний дозвіл на відвідування ігор Українська асоціація футболу вже дала. Лише б трибуни були заповнені не більше, ніж на 25% і глядачі дотримувалися соціальної дистанції.

«Зайвих очей» на трибунах динамівського стадіону власники клубу уникали і не тому, що тренер біло-синьої команди U19 Ігор Костюк приховує від суперників якісь тактичні секрети чи переглядає новачків, прізвища яких поки засекречені. Якраз ні. Тим паче, що Youtube-канал «Динамо» вів пряму трансляцію матчу.

Динамівське керівництво побоювалось іншого. Чого саме, стало зрозуміло ближче до того часу, коли на футбольному полі завершувався перший тайм.

До воріт стадіону з зовнішнього боку підійшло близько двох сотень молодих людей, ультрас. Одночасно з іншого боку металевого паркану вишикувався ряд молодиків спортивної статури, в яких фанати швидко впізнали звичних для акцій, до яких причетні Суркіс і Медведчук, самбістів. Позаду них – спецпризначенці. Що найцікавіше – двоє з них ішли з автоматами, а ще в кількох були в руках револьвери. Також у сквері поріч із динамівським стадіоном стежили за подіями близько трьох десятків бійців ТОРу, підрозділ тактико-оперативного реагування, який вважається наступником «Беркуту».

Зрозуміло, що про прямий контакт між перемовниками не могло бути й мови. На трибуни ультрас не пустили. Фанати долати паркан не стали, а обійшли стадіон з боку Маріїнського парку і розташувались біля паркану. Спершу вислухали когось зі своїх старших. Він пояснив, що зібратися ультрас сьогодні були змушені, бо тренером їх улюбленого клубу стала одна з найненависніших персон, яких тільки можна уявити – Мірча Луческу. «Найгірше, що керівництво клубу цього не розуміє і вважає, що за свої гроші може робити, що хоче. Проте «Динамо» – бренд, який належить не їм, а вболівальника і Україні. Тому головне зло – Суркіси», – після цих слів пролунало «Суркіси – ганьба «Динамо», «Луческу – геть», «А ну-ка, давай-ка, уй..ай отсюда».

Кинувши у напрямі поля з десяток димових «шашок», петард і фаєрів, ультрас знову повернулися під центральні ворота. І почали дочікуватися, поки стадіон покидатимуть ті, на кого спрямований їх гнів.

Правда, виявилося, що Мірча Луческу, який перед матчем поклав квіти до пам’ятника Лобановському, покинув стадіон ще в перерві. Перший тайм він переглядав поруч із Суркісом-старшим.

Незадовго до кінця гри до воріт стадіону під’їхав чорний позашляховик із вродливою леді за кермом. Коли вона відкрила віконце. Один з ультрас запитав: «Яна Суркіс?». На що почув ствердну відповідь: «Она cамая». Та відчиняти ворота і впускати доньку Ігоря Суркіса не ризикнула охорона, після чого Яна з форсом розвернулася і помчала тротуаром (!) вниз до вулиці Грушевського, добре при цьому спантеличивши випадкових перехожих, котрі змушені були, аби їх не роздавили, прибиватися до паркану.

Суркіси на елітних позашляховиках виїхали зі стадіону десь через пів години після матчу. Їм створили живий коридор із фаєрів і вище згадуваних зарядів. Додався, щоправда, іще один: «Ми «Динамо» - ви – гімно».

Ультрас обіцяють, що акції протесту під девізом «Суркіси – ганьба «Динамо» триватимуть у сезоні-2020/2021 постійно. Припиняться вони лише в разі, якщо власники «Динамо» відмовляться від призначення Мірчі Луческу наставником команди.

Іван Вербицький, «Главком»



