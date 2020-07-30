Мірча Луческу вийшов у люди. Суркіс влаштував «солодку» презентацію новому тренеру «Динамо» спорт

Новоявлений динамівець Мірча Луческу Світлина - Динамо від Шурика

«У нас є важелі, щоб припинити це свавілля», – пригрозив власник клубу незадоволеним ультрас

Власник «Динамо» сподівається відродити з румунським тренером колишню славу київського клубу

Київське «Динамо» офіційно презентувало нового тренера. Відбулась ця подія в онлайн-режимі. Власник клубу Ігор Суркіс разом із віце-президентом Олексієм Семененком знаходилися в прес-центрі стадіону «Динамо», Мірча Луческу разом із новопризначеним помічником і перекладачем, молдовським спеціалістом Емілом Карасом – на базі в Конча-Заспі. Вочевидь такий формат презентації пов’язаний із випадком коронавірусу в клубі – напередодні з’явилася інформація, що Covid-19 підхопив один із працівників «Динамо-ТБ».

Про стан хворого допущені до спілкування з панами Суркісом і Луческу журналісти не запитували. Як і не цікавила їх тема порушення румунським тренером обов’язкового при перетині кордону з країн з «червоної зони» двотижневого режиму самоізоляції. Більшість питань лягали в комфортну канву позитивної аури, яку брати Суркіси і ЗМІ, на які вони мають вплив, намагаються створити у контексті приходу Мірчі Луческу на посаду тренера команди.

Показово, що значну частину журналістів, охочих поспілкуватися з румунським тренером, зокрема представника «Главкома», прес-служба «Динамо» відсіяла. Причина – начебто обмежені технічні можливості онлайн-конференції.

«Сьогодні знаменний день, – почав Ігор Суркіс зі вступного слова. – Луческу довгі роки показував, що він – професіонал до мозку кісток. Сподіваюся, у Мірчі все вийде. Після цього призначення було чимало нерозуміння. Що поробиш, якщо люди не звикли до цивілізованості?»

Після того Ігор Суркіс взяв папірця і почав зачитувати з нього прізвища тренерів, які переходили з табору одного принципового суперника в інший. Він згадав Жозе Моурінью, який працював у лондонських «Челсі» і «Тоттнемі», Радоміра Антіча, котрий очолював «Реал» і «Барселону», Альберто Дзаккероні, котрий працював з «Ювентусом» і «Міланом».

«У футболі головне результат, тому я не знаю, чому люди протестують, – дивувався Ігор Суркіс. - Це виключно моє рішення. Де Луческу працював раніше – вже історія. Завдання перед ним ставити не треба, він знає, що треба відродити колишню славу команди київського «Динамо». У нас були тренери, які посідали четверте місце при найбільших затратах в історії клубу (Суркіс мав на увазі, але не назвав прізвища Блохіна – «Главком»). Ставити завдання перед таким тренером не треба. У Мірчі в крові – перемагати».

Суркіс розказав, що перед презентацією ретельно вивчав коментарі Луческу в ЗМІ у ті часи, коли він тренував «Шахтар» і жодного разу не побачив нешанобливих висловлювань про «Динамо» та його вболівальників. «Так, він висловлював невдоволення Федерацією футболу, але коли її очолював мій брат, Мірча виграв вісім золотих медалей (насправді – шість – «Главком»)», – сипав аргументами Суркіс-молодший.

Ще про одну деталь Ігореві Михайловичу своїм питанням-пасом нагадав редактор журналу «Футбол» Артем Франков. Він, за даними «Главкома», зараз поряд із Сергієм Васильєвим відповідає за інформаційну політику клубу «Динамо».

«Чи передбачена для Луческу бонусна система преміювання за кожен наступний крок – перемогу в Суперкубку. Вихід у Лігу чемпіонів тощо?», – спитав Франков. Суркіс підтвердив таку систему, уточнивши, що питання грошей перед румунським містером не стояло взагалі. Його начебто вирішили за десять хвилин.

Не міг Ігор Суркіс обійти теми протестів ультрас, котрі не збираються погоджуватись із призначенням Луческу. Як повідомляв «Главком», фанати вже провели під клубним стадіоном акцію під час контрольного матчу юнацької команди «Динамо».

Ігор Суркіс

На цей раз Ігор Михайлович не дуже завуальовано пригрозив фанатам. «У нас є не лише ультрас, – каже Суркіс. – Я від них не ховався, ми зустрілися, я їм пояснив своє бачення. Сподіваюся, вони почули. Ні – ми йдемо своїм шляхом. В іншому випадку у нас є достатньо важелів, щоб припинити це свавілля, яке зараз відбувається. Вони хочуть управляти клубом? Тільки нехай спершу занесуть грошенят».

Перед тим, як передати слово Мірчі Луческу, Суркіс розповів, як привітав тренера 29 липня з 75-річчям: «Приїхав на базу, подарував букет квітів, випили по 20 грамів вина. На тому й усе».

«Радий повернутися в Україну, – взяв слово Луческу. – Поки в «Динамо» нічого радикально не змінюватиму. Дам гравцям змогу максимально розкрити свій потенціал і сильні риси. У мене був всього тиждень, щоб перебратися в Україну і тепер є ще тиждень, щоб визначитися, в якому напрямі працювати. У «Динамо» хороши підбір гравців, талановитої молоді. Найперше їм треба змінити свій менталітет у контексті підготовки. Стосовно новачків, то я вже зустрівся з людьми зі скаутингу, щоб вони мені запропонували кандидатури, які у них є. Наразі ж дам кожному гравцеві змогу проявити себе. Погано, що в нашій обоймі відразу шестеро травмованих. Я розраховував на 22 гравців плюс воротарі. Зараз маємо лише 17».

Луческу повідомив, що крім Караса, його помічниками в «Динамо» будуть колишні гравці команди Олег Гусєв та хорват Оґнєн Вукоєвіч. Тренером воротарів залишиться Михайло Михайлов, котрий працював і при попередніх тренерських штабах. Не буде серед помічників багаторічного асистента Мірчі Олександра Спірідона, який, якщо вірити румунському спеціалістові, відмовився через сімейні обставини.

Олександра Спірідона Мірчі Луческу замінив інший молдовський фахівець Еміл Карас

«Вукоєвіча і Гусєва запросив, щоб команда росла, – коментує румунський фахівець. – Вуко і Олег повинні розуміти мою філософію, щоб передавати її гравцям. Гусєв буде займатися групою атаки, з якою в нас є проблеми. Вуко відповідатиме за виконавців середини поля. Я займатимуся обороною і контролюватиму процес усіх ланок. Крім того, до нас під’їде італієць Дієґо, який займатиметься фізичною підготовкою, організацією тренувального процесу, бо він різносторонньо розвинений. Для нас це важливо, бо в «Динамо» є чимало гравців з травмами, яких можна було б уникнути. У «Шахтарі» у мене було мало гравців, які мали такого роду травми. Можу згадати хіба Дмитра Чигринського».

Також Луческу сподівається на плідну співпрацю з колишнім наставником Олексієм Михайличенком, котрий, за словами Суркіса, трохи відпочине і повернеться до виконання обов’язків спортивного директора, посади, яку він обіймав з 2009 року. «Я теж хотів, щоб він залишився», - підкреслив Луческу.

Також тренер зауважив, що латиноамериканський вектор розвитку клубу для нього не є обов’язковим.

«Не всю професійну діяльність я працював лише з бразильцями, – каже Луческу. – У Румунії я працював тільки з румунськими гравцями, дійшов до півфіналу єврокубка, 12 моїх футболістів поїхали в європейські чемпіонати. Для бразильців мало бути просто тренером – треба замінювати батька і маму. Але я ніколи не ділив гравців на бразильців і українців. Усе залежить від того, як ти працюєш. Так, у кожного є індивідуальні особливості, але Степаненко, Кривцов, Матвієнко теж виросли при мені і це чудові футболісти».

Відповів Луческу й на запитання про ставлення до цього переходу власника «Шахтаря» Ріната Ахметова»: «Після того, як підписав контракт, подзвонив президенту «Шахтаря». Він зрозумів мене. Я хотів повернутися в український футбол. «Шахтар» для мене – божевільна історія. Але це історія. Почуття почуттями, але я повинен бути професійним і йти вперед. Тренери і гравці повинні переходити на новий професійний рівень, у нову команду».

Взагалі ж питання про Ахметова було найгострішим під час онлайн-брифінгу. В цілому ж спілкування з тренером вийшло для Луческу незвично солодким навіть у порівнянні з донецькими часами, де він перебував в атмосфері максимальної лояльності. Один з репортерів навіть подякував Мірчі за його перехід і побажав удачі, інший – привітав із 75-річчям та зауважив, що виглядає містер на 55.

«Не кожен наважиться в 75 на такий крок. Будемо працювати, щоб ті вболівальники, які зараз протестують, у майбутньому стали на нашу сторону», – підсумував Луческу і на тому його перший вихід у люди в статусі тренера «Динамо» завершився.

Перший офіційний матч він клуб під орудою нового тренера має провести 25 серпня, коли кияни посперечаються за Суперкубок з чемпіонами України, «Шахтарем».

Іван Вербицький, «Главком»

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