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    Луческу заявив про важкий період «Динамо» після гри з «Десною»

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    Луческу вперше на чолі київського клубу втратив очки в офіційній грі&nbsp; - Луческу заявив про важкий період «Динамо» після гри з «Десною»
    Луческу вперше на чолі київського клубу втратив очки в офіційній грі 
    Світлина - delo.ua

    На думку Луческу, його підопічні домінували всю гру

    Головний тренер київського «Динамо» відповів на запитання журналістів на прес-конференції після матчу з «Десною», яка закінчилася нічиєю (0:0).

    «Складна гра проти дуже організованої команди, яка зробила все можливе, аби не програти сьогодні. Ми домінували всю гру і створили чимало моментів для взяття воріт, але не вистачало свіжості при завершенні, свіжості в рішеннях і мисленні, - наголосив Луческу. - У нас зараз важкий період. На цьому тижні ми втратили Попова і Бурду, сьогодні ще й Тимчика. Була проблема з Родрігесом, який тільки вчора повернувся зі збірної. Так само Кендзьора. Проблема ще в тому, що багато гравців, які були в збірних, не грали, а тільки тренувалися там. Причому тренувалися мало. Це було видно під час гри».

    Румунський фахівець виразив задоволеність  боротьбою власних гравців і заявив, що манера гри «АЗ» буде схожою на виступ «Десни».

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