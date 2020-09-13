Українець з розгромної перемоги дебютував на посту тренера білоруського клубу



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Епізод матчу «Шахтар» - «Вітебськ» Twitter Шахтаря

Григорчук має шанс привести «Шахтар» до чемпіонського титулу в Білорусі

Український фахівець Роман Григорчук дебютував в ролі головного тренера солігорського «Шахтаря» з перемоги 5:0 над «Вітебськом».

«Шахтар»: Гутор (к), Бєгунов (Бурко, 86), Хадаркевіч, Сачивко, Антич, Іванович, Кендиш, Сзоке, Подстрєлов (Баланович, 80), Бодул (Архипов, 71), Яхшібоев.

«Вітебськ»: Сороко, Скітов, Вандерсон, Жуліо Сезар (Васильєв, 77), Каленчук, Теверов (Краснов, 75), Сілва, Матвеєнко, Клопоцький, Чалов, Назаренко (Гуренко, 54).

Голи: 1:0 – Іванович (20 хвилина). 2:0 – Бодул (24). 3:0 – Кендиш (53). 4:0 – Архипов (77). 5:0 – Яхшібоев (89).

«Гірники» двічі забили в першому таймі, ще три м’ячі вони відвантажили супернику після перерви.

«Коментар звичайно позитивний. Ми виграли з хорошим результатом, непогано грали, так що плюси були сьогодні. Плюсів було набагато більше, ніж мінусів», – підкреслив Григорчук.

«Шахтар» продовжує лідирувати в чемпіонаті із 46 очками. «БАТЕ» також має 46 пунктів, але поступається за додатковими показниками.

Додамо, що Григорчук змінив на посту наставника «Шахтаря» іншого українця Юрія Вернидуба.