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    Українець з розгромної перемоги дебютував на посту тренера білоруського клубу

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    Епізод матчу &laquo;Шахтар&raquo; - &laquo;Вітебськ&raquo; - Українець з розгромної перемоги дебютував на посту тренера білоруського клубу
    Епізод матчу «Шахтар» - «Вітебськ»
    Twitter Шахтаря

    Григорчук має шанс привести «Шахтар» до чемпіонського титулу в Білорусі

    Український фахівець Роман Григорчук дебютував в ролі головного тренера солігорського «Шахтаря» з перемоги 5:0 над «Вітебськом».

    «Шахтар»: Гутор (к), Бєгунов (Бурко, 86), Хадаркевіч, Сачивко, Антич, Іванович, Кендиш, Сзоке, Подстрєлов (Баланович, 80), Бодул (Архипов, 71), Яхшібоев.

    «Вітебськ»: Сороко, Скітов, Вандерсон, Жуліо Сезар (Васильєв, 77), Каленчук, Теверов (Краснов, 75), Сілва, Матвеєнко, Клопоцький, Чалов, Назаренко (Гуренко, 54).

    Голи: 1:0 – Іванович (20 хвилина). 2:0 – Бодул (24). 3:0 – Кендиш (53). 4:0 – Архипов (77). 5:0 – Яхшібоев (89).

    «Гірники» двічі забили в першому таймі, ще три м’ячі вони відвантажили супернику після перерви.

    «Коментар звичайно позитивний. Ми виграли з хорошим результатом, непогано грали, так що плюси були сьогодні. Плюсів було набагато більше, ніж мінусів», – підкреслив Григорчук.

    «Шахтар» продовжує лідирувати в чемпіонаті із 46 очками. «БАТЕ» також має 46 пунктів, але поступається за додатковими показниками.

    Додамо, що Григорчук змінив на посту наставника «Шахтаря» іншого українця Юрія Вернидуба.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Юрій Вернидуб ФК БАТЕ Роман Григорчук ФК «Шахтар» (Солігорськ)
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